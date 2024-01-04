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日本公司為「蟑螂、蚊子」超度40年：請師父誦經 祭拜蟲蟲遺照

聯合新聞網／ 綜合報導
日本公司「地球製藥（アース製薬）」為蟲子舉辦追悼會，感念蟲子的犧牲。(圖：地球製藥提供)
日本公司「地球製藥（アース製薬）」為蟲子舉辦追悼會，感念蟲子的犧牲。(圖：地球製藥提供)

許多人對蟑螂、蚊子等害蟲避之唯恐不及，但日本有間公司連續40年為蟲蟲舉辦「超度法會」，特別找師父來幫他們念經，員工們也會在遺照前祭拜，感恩這些蟲蟲，原來這間公司是「殺蟲劑公司」，他們每年都舉辦法會來感謝這些蟲子的犧牲。

根據日媒產經新聞報導指出，販售殺蟲劑聞名的日本公司「地球製藥（アース製薬）」日前舉辦了一場追悼法會，他們在製藥的主要生產工廠兵庫縣赤穗市的妙道寺感謝這些蟲子，法會上有師傅楠千之為蟲子誦經，感謝這些蟲子因為研究藥物而犧牲生命，80名公司員工也在好幾張遺照前恭敬的祭拜，看起來非常莊嚴。

從現場照片來看，師傅在佛堂前面念經，公司員工則站在佛堂後方祭拜，佛堂前面也放了蚊子、蜱蟎、蒼蠅、蟑螂這些蟲子遺照。

報導指出，地球製藥在赤穗市的研究所飼養了100隻蟑螂、5萬隻蚊子，共100多種的蟲子，用以研發更好的產品，所以從40年前開始，他們每年都會在年底舉辦超度法會，悼念這些犧牲的蟲子們。地球製藥研究部長小堀富廣也指出，許多人會覺得用蟲子來測試開發很理所當然，但透過追悼會，大家能夠記得對蟲子的感激。

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