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機師錯過跑道 俄羅斯客機迫降冰河中央

編譯周辰陽
俄羅斯極地航空一架載有34人飛機，因為機師錯過跑道，最後降落在機場附近的冰凍河流上。（取材自X平台）
俄羅斯極地航空一架載有34人飛機，因為機師錯過跑道，最後降落在機場附近的冰凍河流上。（取材自X平台）

俄羅斯日前有一架載有34人的蘇聯時期客機，因為機師錯過跑道，最後降落在遠東地區一處機場附近的冰凍河流上。

俄羅斯極地航空一架載有34人飛機，因為機師錯過跑道，最後降落在機場附近的冰凍河流...
俄羅斯極地航空一架載有34人飛機，因為機師錯過跑道，最後降落在機場附近的冰凍河流上。（取材自X平台）

BBC與泰晤士報報導，俄羅斯東西伯利亞運輸檢察官表示，這架隸屬極地航空（Polar Airlines）的安東諾夫An-24飛機，當天早上平安降落在雅庫特地區的科雷馬河上，並在距離陸地不遠處停了下來。

根據檢方在社群媒體「紙飛機」發布的聲明表示，該架編號「PI217」的飛機當天稍早離開俄羅斯遠東地區的薩哈共和國首府雅庫次克，執行雅庫次克-錫揚卡-中科雷姆斯克-雅庫次克航線的客運航班，但「在著陸過程偏離跑道」。

據轉述，該架飛機降落在河中沙洲。發言人補充指出，「根據初步資訊，這起事件原因是駕駛飛機的機組員錯誤。」

檢方刊登了這架44人座雙渦輪螺旋槳式客機停在冰凍河流上方的照片，消息報（Izvestia）則發布影像，可見飛機幾乎就在凍結的科雷馬河正中央讓乘客下機。

極地航空是一家俄羅斯政府擁有的客運與貨運航空公司，以雅庫次克機場為總部。該公司在簡短的聲明指出，該架An-24飛機在錫揚卡機場的跑道外降落，證實「機上有30名乘客和4名機組員，沒有人員傷亡，飛機沒有受損」，俄羅斯聯邦航空運輸署的地區機構已下令調查。

俄羅斯 社群媒體

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