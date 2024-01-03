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日男只帶39歐元窮遊 靠「1物」在機場賺進10天旅費

聯合新聞網
日本一名網友在機場架設臨時充電站，靠著賺小費存到近10天的旅費。（取材自X平台）
日本一名網友在機場架設臨時充電站，靠著賺小費存到近10天的旅費。（取材自X平台）

日本一名網友分享過去在荷蘭旅遊的經驗，當時他在機場但因旅費不足而苦惱，後來靈機一動在機場內做起生意，用一條延長線架設臨時充電站，供旅客們充電賺小費，沒想到藉此賺到約10天的旅費。

日本一名網友是品酒愛好者，時常在社群平台上分享各種資訊，日前他在X（前身為推特Twitter）上回憶當年，2018年時他心血來潮開始一趟「歐洲流浪者之旅」，身上只有39歐元（約42.9美元）的他搭飛機到荷蘭，透過窮遊的方式探索外國風光，為了節省旅費選擇住在機場，沒想到卻意外解鎖了當老闆的任務。

原PO在推文上寫道，在荷蘭機場時因為身上沒什麼錢，他便決心物盡其用開始做起「另類生意」，因機場的座位大多只有2個插座，他便使用身上的一條延長線架起臨時充電站，供旅客們在登機前充電，並在使用後收取小費。

日本一名網友在機場架設臨時充電站，靠著賺小費存到近10天的旅費。（取材自X平台）
日本一名網友在機場架設臨時充電站，靠著賺小費存到近10天的旅費。（取材自X平台）

途中也有民眾發現原PO是威士忌愛好者而與其暢聊，更大方地給了他8英鎊（約10.1美元），光是經營充電站就讓原PO賺到約10天的旅費。

特殊的經驗也讓網友們嘖嘖稱奇，有人表示原PO的腦筋動得很快，「真的假的，竟然在荷蘭做起生意嗎？」、「你很聰明耶」、「好厲害，但確實有不少人需要充電呢」，也有網友留言，「真是特殊的服務！」、「太強了吧」、「太猛了！這真的是另類生意」。

日本 推特

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