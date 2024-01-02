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發明克拉克手槍 奧地利工程師克拉克94歲逝

綜合報導
克拉克手槍發明人、奧地利工程師克拉克日前辭世，享壽94歲。（取材自Ｘ平台）
克拉克手槍發明人、奧地利工程師克拉克日前辭世，享壽94歲。（取材自Ｘ平台）

克拉克（Glock）手槍發明人、奧地利工程師克拉克（Gaston Glock）去年12月27日辭世，享耆壽94歲。

中央社引述法新社報導，不愛與外界交流的克拉克雖然可能不是全球知名，但他的發明受到警察與不法之徒使用，無疑在全世界留下印記，很少有其他武器可以與之相比。

克拉克出生於1929年7月19日，在維也納一所大學學習機械工程。1963年，他在距離維也納20公里的德意志瓦格拉姆（Deutsch-Wagram）創立消費品公司。

1980年代初期，克拉克涉足軍需品領域，並決定參加盼更新手槍的奧地利軍隊招標。他設計了克拉克手槍，這是一款徹底改變這一領域的槍枝，主要由非金屬製成，更輕、更易拆卸、更可靠，也比其他品牌能攜帶更多子彈。

克拉克手槍也出現在許多電影中，甚至饒舌歌曲中都曾經提及過。2003年伊拉克戰爭期間，美國士兵在地道中發現逃亡中的伊拉克總統胡森（Saddam Hussein），胡森身上便藏著一把克拉克手槍。

光是2014年至2017年間，克拉克公司的價值估計就成長近50%，2021年「富比世」（Forbes）雜誌估計克拉克及其家人的財富多達11億美元。

但伴隨巨額財富而來的是黑暗面，1999年，在盧森堡負責管理克拉克事務的埃維特（Charles Ewert）雇用一名摔角手，以橡皮槌子試圖謀殺克拉克，克拉克頭部遭打擊七次仍存活下來。

富比世

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