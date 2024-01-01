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遭浪捲走幸運生還…南亞海嘯奇蹟寶寶19歲了

綜合報導
幸運在南亞海嘯中生還的「海嘯奇蹟寶寶」杜拉希，今年已19歲。(視頻截圖)
幸運在南亞海嘯中生還的「海嘯奇蹟寶寶」杜拉希，今年已19歲。(視頻截圖)

19年前南亞海嘯迄今仍讓人震驚，當年僅22天大的杜拉希在檳城海邊咖啡館床墊熟睡中被沖走，幸運地在海嘯中又被大浪沖回，當地人認為是「海嘯奇蹟寶寶」，杜拉希（S. Thulaashi）每年的12月26日都會在海邊祈禱。

中央社報導，2004年12月26日，蘇門答臘外海發生規模9.1大地震，引發南亞大海嘯，造成至少22萬人喪生，其中約有17萬人是印尼人，馬來西亞檳城受災最嚴重。

這名幸運在大海嘯中生還的「海嘯奇蹟寶寶」杜拉希，如今亭亭玉立，今年19歲的她在攻讀會計學位，也在父母經營的海邊咖啡館裡幫忙。

19年前的南亞海嘯發生時，一名「海嘯奇蹟寶寶」杜拉希(S. Thulaashi)...
19年前的南亞海嘯發生時，一名「海嘯奇蹟寶寶」杜拉希(S. Thulaashi)倖存下來。(美聯社)

新海峽時報、光明日報與星洲日報報導，杜拉希已不畏懼大海，也喜歡被大海拍打的感覺，每年的12月26日也會在海邊祈禱。

這位檳城女孩在大海嘯中生還的故事當年是媒體報導焦點，杜拉希也不吝分享對生命的感激之情。

當年伴隨海嘯直撲而來的第一波海浪，無情地將正在床墊中熟睡的杜拉希捲向大海，眼看生命即將消逝之際，第二波怒海浪濤竟將這名小女娃沖回岸邊。報導指出，杜拉希「甚至連一滴海水都沒有被濺到」，檳城女娃生還故事迅速傳開，受到當地關注，意外成為全球的頭條新聞。

大馬媒體報導，杜拉希昔日年幼，父母基於安全保護理由禁止她獨自到海邊戲水，如今19歲的杜拉希也獲父母同意能獨自到海邊遊玩，更喜歡被海水拍打的感覺，也不會感到畏懼。

杜拉希與家人感謝能在這場世紀海嘯中幸運生還。不少到當地的遊客或知悉「海嘯奇蹟寶寶」的訪客或親戚，也都會談到這段往事。

南亞海嘯奇蹟寶寶杜拉希，19年前遭大浪沖回幸運生還。(視頻截圖)
南亞海嘯奇蹟寶寶杜拉希，19年前遭大浪沖回幸運生還。(視頻截圖)

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