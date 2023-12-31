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台灣、中國、印尼…各國咖啡連鎖店都愛新加坡

編譯劉忠勇／綜合報導
新加坡不分老少、性別和收入，許多人都愛喝咖啡。（美聯社）
新加坡不分老少、性別和收入，許多人都愛喝咖啡。（美聯社）

新加坡咖啡市場已經非常飽和，但各地品牌仍前仆後繼地奔赴這個都市國家開設新店，無不寄望能成功立足當地，做為向國際擴張的跳板。

台灣的路易莎咖啡在新加坡首間門市上周正式開幕。根據CNBC調查，中國的瑞幸咖啡、印尼的Kenangan Coffee和Fore Coffee、加拿大的Tim Hortons最近幾個月都陸續在新加坡展店。

瑞幸咖啡選定新加坡為中國以外拓展的頭一個據點，3月以來已經陸續開設30家分店。Kenangan Coffee自9月登陸新加坡後也開設四家門市。Tim Hortons有兩家，Fore Coffee有一家門市。

印尼領先的外帶咖啡連鎖店Kopi Kenangan的聯合創辦人暨執行長 Edward Tirtanata 告訴CNBC：「我們對於國際擴張有遠大的企圖心。我們相信新加坡和馬來西亞只是一個跳板，希望擴展比現今所在更多的國家。」

Kopi Kenangan成立於2017年，在印尼45個城市有超過800間門市，在馬來西亞已有22家門市。

Tirtanata認為，要啟動全球拓展計畫，沒有比新加坡更好的國家了。「為什麼呢？新加坡絕對是東南亞的樞紐。全東南亞的人都會飛往新加坡，純是為了轉機、旅遊或做生意」。

新加坡是全球金融樞紐的地位，也吸引各咖啡品牌進駐。創投公司Monk's Hill Veture管理合夥人Peng T. Ong告訴CNBC，這就好像開設餐廳連鎖店一樣，總會想在紐約和倫敦開店。

此外，新加坡不分老少、性別和收入，許多人都愛喝咖啡。據2022年7月在新加坡一項調查顯示，將近55％的受訪者表示在受訪前的一周內買過咖啡。

全球領先的咖啡連鎖品牌像是星巴克和Dunkin' Donuts則在新加坡立足已久。星巴克在新加坡擁有超過140家門市，而 Coffee Bean & Tea Leaf （中國譯為香啡繽）擁有超過70家門市，本地連鎖店Huggs則有20家門市。

本地非連鎖咖啡店也競爭激烈。根據新加坡房屋發展局5月份數據，住宅區或商店街有776家咖啡店。

新加坡 咖啡 印尼

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