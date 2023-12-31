遊客擠爆 日本京都巴士禁帶大型行李搭車

為緩解當地公車人潮，即日起京都市巴士上「禁止攜帶大件行李上車」。（美聯社）

為了因應外國觀光 客帶行李箱上車，造成巴士擁擠，日本京都市的巴士在車窗張貼貼紙，以日文、英文、中文等多國語言要求乘客不要攜帶大型行李乘坐巴士，引發網友討論。

貼紙上除了寫著「請勿攜帶大件行李乘坐巴士」，還畫了一個行李箱，標上紅色禁止標誌。這張貼在京都巴士車窗上的貼紙被上傳到社群媒體 X。發文者推測，貼紙被貼在上車處，應該是因為外國觀光客經常攜帶大型行李上車。

JCAST新聞向京都市交通局詢問貼紙事宜，交通局表示，從11月28日到12月4日，800輛京都市營巴士中除了小型車外，約9成巴士已經完成張貼。

交通局舉例，如果有五名外國觀光客同時上車，可能會攜帶五個行李箱，這會造成巴士擁擠，可能其他乘客擠不上車，或是行李箱撞到其他乘客之類的麻煩。交通局也收到乘客投訴，因為行李箱堵住而無法搭車。

交通局指出，在新冠疫情 之前，這種現象並未造成太大問題，但隨著恢復觀光、大量旅客湧入之後，也偶爾傳出惡劣行徑，因此交通局決定要求乘客不要攜帶大型行李上車。

至於行李該如何處理，京都市交通局表示，觀光客可將行李寄放在京都車站，也宣導外國觀光客使用「空手觀光」服務，把行李交給業者代送到旅館。

推動「空手觀光」的京都市觀光會展產業受訪表示，為了提高觀光品質，其實從2012年起就有這項計畫，但「隨著外國觀光客人數增加，聽到越來越多人抱怨巴士太擠，因此我們在2018年便推出官方網站HANDS FREE KYOTO，發布各種可以解放雙手旅遊的資訊」。

觀光會展產業表示，目前已在京都車站周邊設置行李寄放處，以及代送到飯店的櫃檯。代送業者有4家，也有業者經營寄放服務。另外，為了因應秋天賞紅葉的旅遊旺季，先前從11月18日到12月3日的周末與假日，京都車站也設置臨時寄放行李處，期待能發揮效果。

根據HANDS FREE KYOTO官網，從11月1日至12月31日有相關推廣活動，居住在京都市區巴士沿線旅館的旅客，想要前往關西國際機場之前，可以在行李托運業者Airporter的官網預約，每天有100個行李可享受免運費優惠。