網笑翻…紅毯走一半 美新娘爸尷尬露底褲

莎拉的爸爸走在紅毯上時褲子突然掉下，引發全場賓客驚呼。(取材自抖音)

美國紐澤西州一名新娘日前在父親的陪伴下走上紅毯，本來應該是浪漫又溫馨的婚禮，卻因為新娘爸爸的褲子突然變得超級尷尬。原來新娘爸爸的褲子疑似沒有勒緊腰帶，竟然就這樣邊走邊掉，在眾目睽睽之下露出白內褲。

據紐約郵報報導，一名網友莎拉（Sarah Grundman-Connors）在TikTok 上分享這段影片。36歲的她在2021年結婚，74歲的爸爸按照習俗讓她勾著手走上紅毯。

不過影片中可以看到，走到一半時，爸爸的褲子就已經有點鬆動，但爸爸似乎沒有察覺，依然持續往前走，於是悲劇就此發生，爸爸在所有賓客面前露出內褲，現場賓客全都嚇得倒抽一口氣。影片中還拍到莎拉請來的婚禮攝影師「瞬間移動」到教堂中央，就是要捕捉這經典的一刻。

不少網友看了笑翻，紛紛留言「婚攝真的太專業了」、「她真的很堅守工作崗位」。

還有網友分享自己結婚時也發生一樣的悲劇，而且對方還是新郎，簡直比莎拉還慘。有網友好奇，這意外究竟是怎麼發生的，難道沒繫皮帶嗎？不過不少網友也覺得雖然當下有點丟臉，但這絕對給大家都留下了很不同的回憶。