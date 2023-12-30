命中注定 印尼男大生遇小學女 10年後娶回家

卡米爾2011年第一次遇到當年10歲的妻子菲特麗亞。(取材自抖音)

真愛不分年紀，印尼 男子卡米爾最近拍片分享與相差10歲的妻子相識相愛的感人故事，引起網友討論。2011年還是大學生的他，做義工時遇到當年只有10歲、讀小學的菲特麗亞，10年之後菲特麗亞主動聯絡，相約見面後兩人墜入愛河，在2022年底結婚，現在菲特麗亞更懷上他們的愛情結晶。

印尼男子卡米爾在Tiktok分享數張相片合成的影片，其中一張是2011年與一位穿粉色T恤小妹妹的合照。他說這是當年10歲的妻子菲特麗亞，「2011年第一次遇到她，她當時還只是個小女孩」。

卡米爾指出，當時他正讀大學，暑假與其他同學到菲特麗亞的家鄉梳邦村當義工，團隊組織了一場慶祝印尼獨立日的比賽，吸引村內4個小女孩參加，而其中一個就是菲特麗亞。卡米爾稱，當時菲特麗亞只是個小女孩，所以把她當妹妹，沒有想太多。

但菲特麗亞卻非常喜愛這位大哥哥，社區服務結束後不捨卡米爾離開，甚至偷走他的電單車匙。經過卡米爾一番勸說，菲特麗亞才歸還車鑰匙。

不過此後兩人失去聯絡，直至菲特麗亞主動在Facebook詢問卡米爾母親的近況，他們才重新聯繫上。卡米爾表示，他們2021年相約見面，感情瞬間升溫，很快論及婚嫁，「大約戀愛一年便決定結婚，上天的安排是多麼美好」。

影片中有數張相片見證兩人相識相愛過程，例如菲特麗亞大學畢業時的合照，甚至是今年在菲特麗亞家鄉舉行婚禮的片段，菲特麗亞現在懷有兩人愛情結晶，一家人非常幸福美滿。