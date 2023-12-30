我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台總統辯論會／侯友宜提綠十大「失」政 批賴主張台獨

轟動全美的「弒母謀殺案」女兒被關8年獲釋 第1件事想見泰勒絲

命中注定 印尼男大生遇小學女 10年後娶回家

綜合報導
卡米爾2011年第一次遇到當年10歲的妻子菲特麗亞。(取材自抖音)
卡米爾2011年第一次遇到當年10歲的妻子菲特麗亞。(取材自抖音)

真愛不分年紀，印尼男子卡米爾最近拍片分享與相差10歲的妻子相識相愛的感人故事，引起網友討論。2011年還是大學生的他，做義工時遇到當年只有10歲、讀小學的菲特麗亞，10年之後菲特麗亞主動聯絡，相約見面後兩人墜入愛河，在2022年底結婚，現在菲特麗亞更懷上他們的愛情結晶。

印尼男子卡米爾在Tiktok分享數張相片合成的影片，其中一張是2011年與一位穿粉色T恤小妹妹的合照。他說這是當年10歲的妻子菲特麗亞，「2011年第一次遇到她，她當時還只是個小女孩」。

卡米爾指出，當時他正讀大學，暑假與其他同學到菲特麗亞的家鄉梳邦村當義工，團隊組織了一場慶祝印尼獨立日的比賽，吸引村內4個小女孩參加，而其中一個就是菲特麗亞。卡米爾稱，當時菲特麗亞只是個小女孩，所以把她當妹妹，沒有想太多。

但菲特麗亞卻非常喜愛這位大哥哥，社區服務結束後不捨卡米爾離開，甚至偷走他的電單車匙。經過卡米爾一番勸說，菲特麗亞才歸還車鑰匙。

不過此後兩人失去聯絡，直至菲特麗亞主動在Facebook詢問卡米爾母親的近況，他們才重新聯繫上。卡米爾表示，他們2021年相約見面，感情瞬間升溫，很快論及婚嫁，「大約戀愛一年便決定結婚，上天的安排是多麼美好」。

影片中有數張相片見證兩人相識相愛過程，例如菲特麗亞大學畢業時的合照，甚至是今年在菲特麗亞家鄉舉行婚禮的片段，菲特麗亞現在懷有兩人愛情結晶，一家人非常幸福美滿。

影片吸引大批網友點讚，祝福卡米爾和菲特麗亞一直幸福快樂，指緣分往往是命中注定，「是上天安排你們10年前的相遇」、「這故事很感人」、「太棒了，兩人要好好珍惜對方」。

兩人2023年在菲特麗亞的家鄉舉行婚禮。(取材自抖音)
兩人2023年在菲特麗亞的家鄉舉行婚禮。(取材自抖音)

印尼

上一則

南韓首爾全域發布大雪警報 部分地區積雪達7.5公分

下一則

俄開戰以來最大規模攻擊 狂射烏克蘭18小時逾30死

延伸閱讀

收容所動物死亡暴增 獸醫、義工嚴譴

收容所動物死亡暴增 獸醫、義工嚴譴
2023全球最佳機場在阿曼 歐美機場擠不進前10名

2023全球最佳機場在阿曼 歐美機場擠不進前10名
印尼冶煉爐爆炸 12死、39重傷

印尼冶煉爐爆炸 12死、39重傷
印尼大學校園驚見5遺體 以為有命案原來是大體老師

印尼大學校園驚見5遺體 以為有命案原來是大體老師

熱門新聞

菲律賓一名48歲男子日前在鄉間道路騎摩托車時，被一條約三公尺長的巨蟒擋住去路，隨後手臂遭猛咬，身體也被纏緊。他抓住蛇頭並咬下蛇脖子的一大塊肉，最後驚險脫困。圖為示意圖。美聯社

遭猛咬纏緊 菲男「咬死3公尺長巨蟒」驚險脫困

2023-12-23 11:24
全球最富國10強

全球最富國愛爾蘭奪冠 美排名為何輸小國家

2023-12-26 01:27
江助坦言，過去國高中時期戴著眼鏡，對自己的外貌缺乏信心，考上東京大學後，他開始專研時尚，信心與日俱增。（翻攝自TikTok @ut_darlin_idol、IG @ut_darlin_idol）

學霸做什麼都強？東大生換臉兼職做牛郎 短短1年搖身成紅牌

2023-12-24 04:46
今年12月1日日皇德仁（左）、皇后雅子（中）和愛子公主（右）在皇居合影。美聯社

日本皇室賀年儀式 愛子公主將首度戴頭冠出席

2023-12-27 15:10
哈利（右）與梅根今年仍不返英過耶誕。（路透資料照片）

見不到孫兒很失落 但哈利、梅根不返英讓查理鬆了口氣

2023-12-25 12:27
李善均身亡。(視頻截圖)

李善均遺書曝「違約金沒辦法了、請大家忘了我」

2023-12-28 01:27

超人氣

更多 >
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命
好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜
權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳
全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠

全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠