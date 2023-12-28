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揭祕…日本黑道大哥 坐牢竟然最愛讀「三國」小說

聯合新聞網
日本媒體根據黑道受刑人的訪問，報導監獄不為人知的生態。示意圖，非當事人及事物。（取材自unsplash）
日本媒體根據黑道受刑人的訪問，報導監獄不為人知的生態。示意圖，非當事人及事物。（取材自unsplash）

對一般人而言，監獄是個神祕的地方，除了知道那是專門關犯罪者的場所以外，其他方面大多一無所知。日本媒體「集英社Online」近來根據黑道罪犯們的訪問，針對日本監獄的生活概況，進行一篇報導介紹。

在監獄裡頭，大家每天早上7時起床，用過早餐之後，8時開始進行監獄裡的工作，中間10時會有一段15分鐘的休息時間。接著12時吃午餐、下午1時再開始工作，同樣也有休息時間。最後5時吃晚餐，剩下的就是洗澡和自由時間，直到9時關燈就寢。

監獄裡頭的工作雖然有薪水，但是每個月只有3000日圓左右（約20.8美元）。受刑者分成兩種，如果被認為往後再犯機率不高的，就被分為「A級」，相對被認為再犯率高的，則被叫做「B級」。A、B級會分派在不同的監獄，一般黑道分子都會被認為是B級，因此在B級的監獄裡，常常有半數以上都是黑道資歷的人。

監獄房間雖然是6人房，但通常會硬擠7、8個人。通常睡最裡面的，都是輩分最資深的人。監獄裡看病不用錢，但是在監獄裡生病是一件危險的事。曾經有受刑人晚上不舒服，早上發燒送醫，就再也沒有回來，後來才傳出消息說已經死了。

至於在自由時間，有的黑道大哥喜歡讀書，特別是歷史小說，認為可以從中學到組織的管理方法，即使晚上就寢熄燈了，也會開夜燈偷看。題材以日本戰國名將，或者三國演義等等都很受歡迎。就有受訪者特別喜歡「桃園三結義」的段落，認為那就和道上分子稱兄道弟，靠義氣扶持的關係很類似。

監獄 日本

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