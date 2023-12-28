奇蹟…巴西7歲童捲排水溝漂300公尺 被沖超過2街區生還

巴西7歲男童被吸進排水溝後，被水流沖了1000英尺遠，後來竟然奇蹟生還。（取材自Ｘ平台）

巴西 一名7歲男童因暴雨 被捲進排水溝，在下水道內隨著水流被沖了1000英尺（約300公尺），最後幸運的被卡在轉角處成功脫逃。儘管臉部因割傷縫了25針，但男童仍奇蹟似生還，讓他的父親感動不已。

根據每日郵報（Daily Mail）報導，事件發生在巴西南部城市上克魯斯。日前當地降下暴雨，一名7歲男童拉斐爾（Raphael dos Santos）和朋友一起在家門外玩耍時，因雨勢過大，不慎從排水孔掉入下水道，隨著湍急水流在下水道被沖了超過兩個街區。

拉斐爾的同伴們來不及抓住他，連忙呼叫他父親保羅（Paulo Rocha），保羅回憶當時親眼目睹兒子被捲進家門前排水溝的情景，「當我趕到時，我根本來不及救他，他直接被吸進通往下水道的排水孔，一切都發生得太快。」

幸運的是，下水道水管破裂使得水流被分散，讓拉斐爾被卡在下水道的轉彎處，一個呈現「T」字的地方，並奇蹟似地從附近的人孔蓋逃生。保羅表示，「他穿過了整條下水道，幾乎抵達最末端，原本我們以為再也找不到他了。」

拉斐爾獲救後透露，受困當時下水道裡都是水，幾乎沒有其他空間，「我根本無法動彈，雖然嘗試抬起頭，但是失敗了。」雖然最後奇蹟生還，但拉斐爾的左眼眉毛上方，在受困過程中被破裂水管與其他雜物割傷，留下一條大大的傷疤，縫了25針。

事件發生後，政府當局隔日立即徹查了全市的排水溝，確保每個人孔蓋都有封好，避免意外再度發生。