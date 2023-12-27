南韓考大學早90秒收卷 39生提告求償1.7萬元

南韓大學入學考試第一科提前90秒收卷，考生求償2000萬韓元。圖為首爾鍾路區一考點外，考生步入考場。(中新社)

南韓 一群學生正狀告政府，因為他們的大學入學考試的第一科提前90秒結束，他們求償每人獲賠2000萬韓元（約1.7萬美元），這是他們重考讀書一年的費用。

BBC報導，南韓堪稱「惡名昭彰」的大學修學能力試驗「修能」是一場長達8個鐘頭的馬拉松，考生要連續進行多個科目的測驗。這也是全世界最困難的測驗之一，結果不只決定升學 跟就業 ，甚至還會影響到未來的婚配交往。

為了幫助考生集中精神，南韓政府甚至會在考試期間採取多項措施，例如關閉領空、推遲股市開盤。

根據報導，至少39名學生提出訴訟，宣稱第一科「韓文」考試期間，首爾一個試場鈴聲提前響起，一些考生當場抗議，但監考教師仍收走答卷。

雖然教師在下一科開始前承認錯誤，並且在午休時間還給他們一分半，但考生只能在試卷留下的空白欄位做答，而且不准更動任何寫好的答案。

提告的考生稱他們感到非常沮喪，因此在應考其他科目時無法專心，據報有些人甚至放棄考試直接回家。

官員指出，負責該特定試場的監考人員看錯了時間。考生委任的律師金佑錫（譯音）告訴當地媒體，這個錯誤影響了學生其餘科目的考試，教育當局也尚未道歉。