「一輩子難得奇景」 冰島火山噴發 遊客圍堵看熔岩
冰島首度雷克雅維克附近的火山噴發後，熔岩流向似乎偏離了鄰近唯一城鎮格林達維克，爆發強度也在減緩，家園有得以保全的希望；繼而境內旅客開始爭睹「一輩子難得看到的熔岩奇觀」。
路透報導，火山噴發奇觀讓冰島境內部分旅客嘖嘖稱奇。一名來自荷蘭的旅客說，「我們的民宿老闆發訊息通知我們火山噴發了」。這位只願透露自己名字為沃特（Wouter）的旅客說：「對我們來說這是一輩子難得一見的奇觀，怎能放過…雖然距離有點遠，但還是看得到熔岩向上噴發的景象，太壯觀了。」
一名31歲南韓遊客在格林達維克封閉道路後方一個聚集許多觀光客的山坡上說：「這並非人為景象，完全是大自然本身。」他說：「這讓你感覺十分渺小，面對這種自然現象，你束手無策。」
冰島民防局局長芮尼森（Vidir Reynisson）在當地電視台中，呼籲民眾遠離火山區域，說火山噴發並非觀光景點。
火山爆發直播畫面顯示，橘色熔岩從地面裂縫噴湧而出，冬日黑暗天空中可以看到濃濃的紅色煙霧。
冰島大學（University of Iceland）地球科學研究所副教授蓋爾森（Halldor Geirson）說：「這可能會持續好幾個月，也可能今天稍晚或明天就結束。」
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