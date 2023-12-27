「一輩子難得奇景」 冰島火山噴發 遊客圍堵看熔岩

經過數周劇烈地震活動後，冰島西南部的雷克雅內斯半島上火山噴發，熔岩將夜空染成橘色，遠處煙霧滾滾。(路透)

冰島 首度雷克雅維克附近的火山噴發 後，熔岩流向似乎偏離了鄰近唯一城鎮格林達維克，爆發強度也在減緩，家園有得以保全的希望；繼而境內旅客開始爭睹「一輩子難得看到的熔岩奇觀」。

路透報導，火山噴發奇觀讓冰島境內部分旅客嘖嘖稱奇。一名來自荷蘭的旅客說，「我們的民宿老闆發訊息通知我們火山噴發了」。這位只願透露自己名字為沃特（Wouter）的旅客說：「對我們來說這是一輩子難得一見的奇觀，怎能放過…雖然距離有點遠，但還是看得到熔岩向上噴發的景象，太壯觀了。」

一名31歲南韓遊客在格林達維克封閉道路後方一個聚集許多觀光 客的山坡上說：「這並非人為景象，完全是大自然本身。」他說：「這讓你感覺十分渺小，面對這種自然現象，你束手無策。」

冰島民防局局長芮尼森（Vidir Reynisson）在當地電視台中，呼籲民眾遠離火山區域，說火山噴發並非觀光景點。

火山爆發直播畫面顯示，橘色熔岩從地面裂縫噴湧而出，冬日黑暗天空中可以看到濃濃的紅色煙霧。