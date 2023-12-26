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學韓文書寫 印尼原住民找到保存語言妙方

綜合報導
圖為印尼巴務巴務當地一所學校，招牌上寫有韓字拼音。（取材自維基共享）
圖為印尼巴務巴務當地一所學校，招牌上寫有韓字拼音。（取材自維基共享）

印尼東部一個村莊中，學童們在白板上練習著韓文字母獨特的圈圈和線條，但他們學的並不是韓語，而是他們自己的原住民吉阿吉阿語（Cia-Cia）。

中央社引述法新社報導，東南蘇拉威西省（Southeast Sulawesi）巴務巴務（Baubau）的吉阿吉阿族，本身語言並沒有書寫文字，而他們基於音節的語言，很難被轉換成印尼官方語言慣用的拉丁字母。

然而，15世紀發明的韓字（Hangul，諺文）體系也是以音節當基礎，讓它意外成了保存、傳播約8萬吉阿吉阿人語言的工具。

48歲老師阿比丁（Abidin）說，「舉例來說，拉丁文字中pha或ta的音欠缺一致的發音方式。但在我學了韓文後，從中發現了這些發音的對應韓文字母。」

「雖然不完全一樣，但很類似。」

印尼是一個幅員遼闊的群島國家，有著無數的部落、文化和700多種獨特語言，是全世界語言最多樣化的國家之一。

印尼官方語言是印尼語（Bahasa Indonesia），而印尼語利用拉丁字母當作標準書寫形式，則與荷蘭殖民統治的過往有關。

然而，吉阿吉阿語書寫文字過去並沒有保留下來，直到巴務巴務市與韓國學者進行文化交流後，才在2009年採用韓字。

這個決定是韓國語言學家共同推動的結果，他們訪問巴務巴務市時大力鼓吹基於讀音的韓字系統，可以完美將吉阿吉阿語轉換成文字。

訪問結束後，巴務巴務市派遣多名教師和學生前往韓國學習韓字，以期開發一套他們自己的標準語言書寫和教學方法。

過去在古代，吉阿吉阿人領袖以非標準的符號將語言寫在紙片和木頭上，由於符號從未予以保留傳承，最後消失無蹤。

但現在，當地各個學校、街道和政府機關都有著以韓字書寫的吉阿吉阿名稱。

小學一路到高中的校園也用韓字符號來教學生吉阿吉阿語，儘管這個語言在很大程度上仍然是一種口說語言而不是書寫語言。

印尼聖那塔達瑪大學（Sanata Dharma University）語言學家達蘭（Dalan Mehuli Perangin-angin）表示，吉阿吉阿採用韓字系統一事，足以說明他們保留自己語言的強烈渴望。

曾在韓國學習韓字的學生之一薩瑞安托（Sarianto）說：「在引入韓字之前，許多吉阿吉阿人曾對在正式場合使用自己語言感到有點猶豫。」

「然而，隨著韓字的實施，有人說我們的吉阿吉阿語已經全球化了。」

印尼 字母 原住民

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