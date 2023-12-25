西班牙機場員工集體撬行李箱 狂偷旅客名表珠寶

西班牙渡假勝地特內里費島（Tenerife）瑞伊納索菲亞機場（Sur-Reina Sofia）驚傳有14名員工，因涉嫌盜竊旅客行李中共 計價值220萬美元物品遭逮，另有20名職員也疑似涉案，警方正在調查。

根據媒體報導，警方共查獲1.3萬歐元現金、29支名錶、22支手機、多種電子設備以及多達120件珠寶和黃金，是在14名員工的機場儲物櫃、汽車及住宅搜出這些贓款與贓物。

西班牙國民警衛隊表示，嫌犯趁著裝卸行李時下手，刻意放慢工作速度，在貨艙裡戳破拉鍊、撬開行李箱，「一旦他們從裡面取出感興趣的物品，包括珠寶、手機、手錶及電子設備，就會再次拉上拉鍊，沒有留下任何行李箱被動過的痕跡。」

據了解，這14名嫌犯有明確分工，分別負責選擇下手航班、藏匿贓物、把財物運出機場、在珠寶店或網路轉手和分配贓款等。他們目前面臨犯罪集團、暴力搶劫和洗錢等指控。

特內里費島是西班牙加那利群島之中面積最大、人口最多的島，吸引不少北歐旅客前來避冬。島上共有2座國際機場，案發的瑞伊納索菲亞機場去年湧入1080萬人次旅客，是全西班牙第七大的繁忙機場。