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2023全球最佳機場在阿曼 歐美機場擠不進前10名

編譯季晶晶

如果您搭乘飛機的旅程體驗不佳，有可能是因為進出的機場不對。

航空乘客權益服務平台AirHelp每年分析其全球數據庫裡4000多座機場，以確定表現最好和最差的機場，考慮因素包括機場準點率，還有客戶對機場動線導引、餐點和購物選擇的回饋意見。調查結果顯示，奪得2023年全球最佳機場殊榮的是阿曼的馬斯喀特國際機場。

前10名裡，巴西日本表現不俗各有三座機場入榜，美國或歐洲的機場則完全不見蹤跡。

大都市樞紐地位與卓越機場之間顯然沒有密切關聯。美國樞紐機場當中，僅三座擠進全球50強，分別是明尼亞波利斯聖保羅國際機場（第13名）、西雅圖塔科馬國際機場（第34名）和底特律韋恩郡大都會機場（第38名）。紐約的約翰甘迺迪機場只排到第106名，剛耗資80億美元完成翻新工程的拉瓜地亞機場排第70名。

歐洲有9座機場入選全球50強，以西班牙北部畢爾包機場最優。超級繁忙的倫敦希斯洛機場排163名，巴黎戴高樂機場排173名。

您是否曾行經今年最棒或最差勁的機場呢？今年的亞軍和季軍分別是巴西的瓜拉拉佩斯國際機場和南非的開普敦國際機場。第四和第五名是巴西的巴西利亞機場（BSB）和卡達多哈哈馬達機場。第六到十名分別是日本大阪國際機場、巴西Val-de-Cans國際機場、巴西Belo Horizonte Tancredo Neves國際機場、日本東京成田國際機場、日本鹿兒島奄美機場。

至於表現差勁的10大機場，印尼占了三名：倒數第10到第6名是印尼雅加達哈利姆珀達納庫蘇馬國際機場、法國馬賽普羅旺斯機場、保加利亞首都的索菲亞機場、加拿大多倫多皮爾遜國際機場、印尼巴峇島國際機場；倒數第5到第2名是塞爾維亞首都貝爾格勒Nikola Tesla機場、葡萄牙里斯本國際機場、英國倫敦蓋威克機場、馬爾他國際機場。 而全球倒數第1名則是印尼沙姆斯丁努爾國際機場。

巴西 印尼 日本

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