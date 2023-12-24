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救援奇蹟 全球暴紅 泰北「睡美人洞」開放探險

綜合報導
泰國少年足球隊曾在睡美人洞受困18天，救援行動受到全球關注，圓滿的結局讓國際輿論大為喝采，也吸引許多片商和紀錄片導演以洞穴救援行動做為題材翻拍。(美聯社)
泰國少年足球隊曾在睡美人洞受困18天，救援行動受到全球關注，圓滿的結局讓國際輿論大為喝采，也吸引許多片商和紀錄片導演以洞穴救援行動做為題材翻拍。(美聯社)

泰北的「睡美人洞」因為少年足球隊救援事件聞名全球，泰國政府將開放編號3號、在救援活動中具有重要地位的洞穴，民眾會在專業人員和嚮導的陪同下，了解當時救援行動的狀況。

清萊府野豬少年足球隊的1名教練和12名年輕球員，2018年6月23日到泰國北部清萊府地下洞穴睡美人洞（Tham Luang Nang Non）探險，當時逢泰國的雨季，13人因下雨淹水受困洞內。

隨著洞穴的水位上升及食物快要耗盡，潛水專家沒日沒夜拚命救援，泰國加上來自世界各國的救援人員和志工超過上萬人次，18天後的7月10日受困人員全數平安獲救，這項奇蹟當時成為全球矚目焦點，並多次被改編成電影和影集。

睡美人洞在事發後封鎖，一年多後重新對遊客開放，但只開放洞口區域，泰國政府撥款上千萬泰銖預算整修睡美人洞所在的國家公園，希望讓睡美人洞成為國際觀光景點。

曼谷郵報報導，經過評估後，泰國政府將進一步開放編號3號的洞穴讓民眾參觀。

3號洞穴距離洞口約800公尺，距離足球小將們被困的9號洞穴約2.4公里，是當時救援事件的重要樞紐點，許多救援物資會放在3號洞穴，小將們被救出來時也是先在3號洞穴確認健康狀況。

泰國國家公園局局長阿塔彭（Attapol Charoenchansa）表示，他們在諮詢專業人員之後，決定設計一套行程讓民眾參觀，有專業的人員和當地嚮導陪同，民眾將可以看到洞穴內部，並了解當時救援行動的狀況，不過雨季的時候睡美人洞會關閉。

阿塔彭表示，一次行程歷時約3小時，一天只會開放兩次，一次上限10人，民眾可以向國家公園局報名，泰國人的報名費是950泰銖(約29美元)，外國人是1500泰銖(約45美元)。

在救援事件過後，新聞焦點普遍仍集中在獲救的少年們身上，在泰國本地甚至掀起一股「野...
在救援事件過後，新聞焦點普遍仍集中在獲救的少年們身上，在泰國本地甚至掀起一股「野豬少年足球隊」的熱潮。(路透)

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