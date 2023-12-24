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二手店淘到寶 4元買花瓶10.7萬賣出

綜合報導
一名女子以3.99元在維吉尼亞州一家舊貨店買到義大利建築師斯卡帕玻玻器皿作品，轉手賣逾10萬元。(取材自拍賣行Wright官網)
一名女子以3.99元在維吉尼亞州一家舊貨店買到義大利建築師斯卡帕玻玻器皿作品，轉手賣逾10萬元。(取材自拍賣行Wright官網)

一名女子慧眼識英雄，用3.99元在維吉尼亞州漢諾威郡的連鎖舊貨店Goodwill挑中一個玻璃花瓶，回家上網研究發現，竟然是知名義大利建築師斯卡帕（Carlo Scarpa）的作品。她聯絡拍賣行，以近2萬7000倍的價格10萬7100元，賣給了歐洲的私人收藏家。

紐約時報報導，美國女子文森（Jessica Vincent）6月到維吉尼亞州漢諾威郡（Hanover County）的Goodwill二手店尋寶，被一只色彩斑斕的玻璃花瓶吸引目光。

逛了二手店一圈後，文森又拿起這只外觀有紅、綠色線條相間的花瓶，她發現花瓶底部寫著英文字母M，認為這代表義大利威尼斯附近的小島慕拉諾（Murano），這座島嶼是義大利傳統玻璃工藝重鎮。

當下她覺得這只花瓶應該有些價值，「可能價值1000或2000美元，但直到我多研究了一下才發現，原來它這麼有價值」。

文森最後以3.99美元下花瓶，她回到家後，隨即加入臉書有關玻璃工藝鑑定的社團，希望多了解有關花瓶的資訊。

她注意到瓶身底部有一個小小的M字，懷疑可能代表位於威尼斯附近、以玻璃製品聞名的義大利島嶼Murano。網路上有人提醒說這很像斯卡帕的作品。於是她把照片寄給拍賣行Wright Auction House，最後確認是斯卡帕1940年代Pennellate系列作品的其中之一。

這只花瓶最終以10萬7100美元拍出，賣給歐洲一位不具名的私人藝術收藏家。文森獲得其中的8萬3500美元，其餘約2萬3600美元則給萊特拍賣行。

目前還不清楚這只花瓶怎麼會出現在Goodwill二手店。

有了這筆意外之財，文森打算用來升級農場的暖氣系統，並加裝洗碗機及圍欄。負責訓練馬球小馬的她，今年初買下一座農場住宅。

文森說，自己從小就跟母親一起去逛二手店，多年來已養成辨識隱藏寶物的眼光。她過去曾以幾塊美元買下峇里島木雕品等物件，並相信這些物品可能價值數千美元，但從沒想過會找到一個足以改變人生的寶物。

「你不知道自己會找到什麼」，文森有感而發，「這就是尋寶帶來的刺激感」。(綜合報導)

義大利 維吉尼亞州 拍賣

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