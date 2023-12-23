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法歌手罹癌求死 再掀安樂死辯論

綜合報導
圖為法國歌手哈蒂(右)2008年出席歌手Henri Salvador的喪禮。(路透)
圖為法國歌手哈蒂(右)2008年出席歌手Henri Salvador的喪禮。(路透)

法國國寶級歌手哈蒂（Françoise Hardy）致函總統馬克宏，被雙重癌症糾纏多年的她懇求合法化安樂死，減少無盡折磨。信件再次掀起法國對安樂死的辯論。

星期日論壇報刊出哈蒂給馬克宏的公開信，即將年滿80歲的她寫道，醫院許多病患都很遺憾安樂死不合法，「他們正飽受無用的折磨」。她呼籲馬克宏，「允許病入膏肓且無好轉希望的法國人，在他們知道沒有任何紓緩可能性時，停止他們的痛苦」。

哈蒂患有淋巴癌和咽喉癌，無法產生唾液，自行吞嚥十分困難。兒子杜通克（Thomas Dutronc）表示，母親已無法忍受。經歷了50多次放射治療的哈蒂形容自己，「被囚禁在軀體內，等待終結」，希望能立法縮短「承受無用痛苦情緒」的時間。

哈蒂向巴黎競賽雜誌（Paris Match）透露，目前處境像是場「惡夢」，並「希望能盡快，用快速地方式離開」，呼籲法國儘快立法讓安樂死合法。

面對哈蒂直白懇切的投書，負責臨終法案的地區組織與醫療職業部部長勒波多（Agnès Firmin Le Bodo）也在「星期日論壇報」上公開回覆哈蒂，相關法案預計明年2月進入國會一讀審理，未來法案將包含三大部分：紓緩治療、病人權利，以及哈蒂要求的「死亡協助」。

根據法媒今年4月民意調查顯示，約有七成民眾支持積極輔助死亡或安樂死。

儘管如此，在天主教法國，仍有部分民眾強力反對。費加洛報對哈蒂投書的報導之下，一天內就有近500則留言，許多網友表示不贊成將安樂死以法律合法並普遍化。

醫療界對安樂死不僅意見分歧，對目前的臨終草案更是諸多不滿。由17個醫療職業人員協會組成的聯盟共同表達對草案的憤怒，表示之前提出的訴求完全被勒波多當耳邊風。

哈蒂是法國傳奇女歌手，1962年發行的「所有男孩和女孩」（Tous les garçons et les filles）為法式香頌經典，不僅為當代全民偶像，也是許多藝術家、演藝人員的靈感女神，風靡全球。美國傳奇歌手巴布狄倫（Bob Dylan）更視其為夢中情人，撰寫情書給她。2018年，她推出第28張專輯，成績依舊亮眼。

「安樂死」是許多國家仍具有爭議的議題。(路透)
「安樂死」是許多國家仍具有爭議的議題。(路透)

馬克宏 癌症

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