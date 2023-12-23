好吃祕訣…在家炸薯條 3招完美複製麥當勞

麥當勞前行政主廚教民眾如何在家複製麥當勞薯條。(取材自抖音)

麥當勞 薯條外皮酥脆，內裡鬆軟，灑上一點鹽，經常讓人忍不住一根接一根吃。一名已退休 的麥當勞前行政主廚哈拉茲（Mike Haracz），近日在TikTok上公開3項麥當勞薯條的美味祕訣，教民眾如何在家輕鬆複製美味，影片引起網友熱烈討論與關注。

哈拉茲在影片中表示：「首先你得先到沃爾瑪 超市購買『超值細薯條』，因為這款薯條的風味和麥當勞使用的原料相差無幾。」接著哈拉茲建議大家可以根據個人烹飪設備的不同，調整油溫，並油炸2分鐘，不過油溫最好在華氏370度（約攝氏187.7度）以下。

哈拉茲也提醒，不要一次炸太多，大約油炸2分鐘即可。他強調，一次只能炸一小批，炸至你想要的顏色再起鍋。

最關鍵的一步是「在植物油中加入牛油」，哈拉茲說，每2杯植物油中加入2湯匙的牛油，出鍋後再撒上莫頓鹽（Morton Salt），薯條就會變得非常香。

許多網友表示，不知道麥當勞的薯條竟然加了牛油，「原來只要加入牛油，就可以吃到回憶中的那種炸薯條？以前的薯條好味好多。」還有人說，終於知道為何吃麥當勞薯條胃會不舒服，他對牛過敏。