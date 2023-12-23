大鼻子情聖涉性侵 法擬撤勳章

法國「大鼻子情聖」知名演員傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）被控性侵，法國文化部長馬拉克（Rima Abdul Malak）說，他的行為令法國蒙羞，考慮撤回他曾獲頒的榮譽軍團勳章。

傑哈德巴狄厄1996年自時任總統席哈克手中獲頒法國榮譽軍團勳章（Legion of Honour），主要是表彰個人、藝術家、態度與價值。但馬拉克說，榮譽軍團勳章大臣將啟動「風紀程序」決定是否撤回。

74歲的傑哈德巴狄厄2020年遭起訴性侵，並面對13項性騷擾 或侵害的指控。

法國第2電視台（France 2）日前播出紀錄片「惡人垮台」（The Fall of the Ogre），內容顯示傑哈德巴狄厄2018年赴北韓 時，屢次在女性口譯員面前露骨談到性話題，還從性的角度看待一名騎馬的小女孩。

馬拉克覺得傑哈德巴狄厄的舉止很「噁心」，她譴責這種「意在開玩笑和挑釁，實際上是有失尊重和體面的態度，這讓法國蒙羞」。

但傑哈德巴狄厄否認有任何不當作為。

加拿大 魁北克省本月以傑哈德巴狄厄在法國第2電視台紀錄片中對女性發表「令人憤慨」言論，撤銷過去頒給他的勳章。

最早指控傑哈德巴狄厄性侵犯的法國女演員艾曼紐德博維爾（Emmanuelle Debever）本月7日逝世，享壽60歲，正好是法國第2電視台播出紀錄片的同一天。數家媒體報導她是自殺身亡；法國檢方說，調查仍在進行。