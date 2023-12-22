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她無家可歸 花12美元買彩券爽中635萬豪宅

綜合報導
49歲英國女子貝勒花12美元買彩券，卻意外獲得價值635萬美元的豪宅。（取材自Omaze）
49歲英國女子貝勒花12美元買彩券，卻意外獲得價值635萬美元的豪宅。（取材自Omaze）

英國有幸運兒獲得今年最棒聖誕禮物！英國一名49歲女子因國內房租漲升，無家可歸，只能寄居在朋友家，可是早前她心血來潮購買彩票，其後她收到慈善機構不斷來電，原以為是詐騙而將號碼加入拒接名單，機構傳簡訊給她又已讀不回。直到該機構派人上門向她頒獎，才知自己中了英國有史以來最貴的抽獎豪宅，價值500萬英鎊（約635萬美元），立即成為豪宅女主人，將安排與家人在大宅過一個歡樂的聖誕。

香港01綜合媒體報導，49歲婦人貝勒（Oceanne Belle）為全職研究生，她與多年伴侶56歲的迪丁（Didine），因為付不起英國的高昂租金，兩人分別到朋友家中寄住。早前貝勒突然心血來潮，用10英鎊（約12.7美元）買了一張彩票，自此改變了她的命運。

近日貝勒接到慈善機構「Omaze」多次致電給她，並傳簡訊通知她中了獎，不過貝勒原以為是詐騙集團，加上她忙於寫論文，於是掛斷電話並對簡訊已讀不回。貝勒透露，當時才買過三次Omaze彩券，不敢相信自己會如此幸運中大獎。

隨後直到大門被敲，她去應門時見到Omaze團隊在門外報佳音，她才意識自己真的中了獎，贏得價值500萬英鎊，位於倫敦市中心一高級住宅區切爾西（Chelsea）的一座別墅。

貝勒表示，這是有史以來最棒的聖誕禮物，更重要的是，別墅還不用負擔貸款，且已包括所有印花稅和法律費用。當地地產代理指，該棟屬於喬治亞風格的連棟別墅，設計十分優雅，設有花園、擁有多個房間及現代化廚房，如出租的話，每年可收取14萬英鎊（約17.7萬美元）。

貝勒對於由無家可歸到變成豪宅女主人感到十分興奮，但她目前未決定要自住或出租，只安排了與家人在新屋舉行聖誕派對，她表示日後無論如何規畫這棟豪宅的用途，都會實現成為兒科護士的夢想。

49歲英國女子貝勒花12美元買彩券，卻意外獲得價值635萬美元的豪宅。（取材自O...
49歲英國女子貝勒花12美元買彩券，卻意外獲得價值635萬美元的豪宅。（取材自Omaze）

租金 貸款 詐騙集團

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