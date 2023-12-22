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玩飛高高 日爺拋孫兩樓高 網驚呼：恐怖怪力男

聯合新聞網
網友分享當年祖父和小孩玩「飛高高」的圖，吐槽這個高度也太可怕。（取材自X平台）
網友分享當年祖父和小孩玩「飛高高」的圖，吐槽這個高度也太可怕。（取材自X平台）

有些大人喜歡和小孩子玩「飛高高」的遊戲，將小孩子高高舉起，甚至拋到空中，藉此來逗小孩子歡欣。最近有位日本網友，就分享一張幾十年前玩「飛高高」的照片，然而畫面中的樣子，卻讓不少人相當吃驚。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本X平台（前身為推特）網友「Takuto」近來分享一張照片，裡頭有一位裸上身的男子，正在和小孩玩「飛高高」。不過畫面中的小孩子，幾乎被拋到相當於兩層樓的高度，看上去雖然刺激，但也十分嚇人。

Takuto表示，這位被拋的小孩並不是他本人，而是他的叔父。至於拋他的裸身男子，則是他的祖父。儘管是自己家人，不過在他分享圖片時，也忍不住吐槽「這個飛高高也飛太高了」，更引起了許多網友的回應。

不少網友紛紛表示「這太恐怖了吧」、「你爺爺是怪力男吧」、「這是被UFO抓走的小孩正在回地球吧」、「好像從天上降臨的使者」、「飛高高高高高高高高」、「重現『天空之城』」的場景、「高到會讓人懷疑的等級」、「一個沒接好就要投胎了」、「我雖然也會把小孩拋很高，但也沒這麼高」。

日本 推特 UFO

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