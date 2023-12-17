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日本女主播喝爛醉摔下樓 撞傷臉蛋上節目：尾牙要小心

TVBS新聞網／編輯 陳妍如 報導
日本女主播有働由美子因宿醉摔下樓梯，撞傷臉蛋。（取材自推特）
日本女主播有働由美子因宿醉摔下樓梯，撞傷臉蛋。（取材自推特）

日本知名女主播、曾在NHK電視台有多年播報經驗的有働由美子，14日在日本電視台「news zero」節目上宣布畢業消息，但她在面對鏡頭時臉上卻貼著大片OK繃、藥布貼，而且左眼明顯看起來腫脹，有働由美子表示，自己因為前一天喝太多酒，在爛醉的狀態下，腳沒踩穩、從樓梯上摔下來，結果頭部狠狠撞到地面，所以才會以這樣帶傷的樣子上節目，她也苦笑提醒觀眾：「最近是尾牙季，請大家也要多小心。」

綜合日媒報導，有働由美子在14日、15日不同節目錄影上談到自己喝掛後受傷的事件，她表示自己實在喝得太醉，結果在下樓梯時一不小心踩空，就這樣整個人摔下樓梯、撞到臉部，所以不得不在臉上貼一大片OK繃包覆傷口，她也自嘲：「很抱歉我以這樣不美觀的樣子出現，最近是尾牙季，請各位觀眾也務必多小心，下樓梯的時候要注意……不過大家應該不會像我一樣。」

有働由美子還提到，因為頭部撞到地板，為了保險起見，她隔天前往醫院進行MRI檢查，向醫師說明自己因為宿醉而跌下樓梯的情況時，醫師還脫口而出：「又宿醉了？」有働由美子則解釋，前一天早上因為宿醉，迷迷糊糊摔下樓梯，雖然先進行冰敷、躺回床上繼續休息，但清醒之後還是覺得頭痛不舒服，連牙齒都撞斷了，不過醫師只是叫她趕快去照Ｘ光、進行MRI檢查，「可能醫生最近看了一堆因為喝掛而撞到頭的病人，已經習慣了吧。」

所幸檢查結果顯示，有働由美子的骨頭、MRI都沒有出現異常，醫師也拿出其他因醉酒而來進行檢查的病患的Ｘ光照片，將腦出血的部分展示給有働由美子看，請她好好考慮以後是否要繼續飲酒的習慣，有働由美子則表示，「多虧了那位醫師，今天是我滴酒未沾的第二天。」

回顧從前報導，有働由美子愛喝酒的習慣已經人盡皆知，她今年4月也曾因喝醉酒登上新聞，當時她表示自己在持續超過10個小時的聚餐上喝得太醉，後來在酒店洗澡時不小心滑倒、撞到頭，結果竟然昏迷了2個小時。

日本美女主播宿醉慘摔！ 撞傷臉蛋上節目苦笑：尾牙要小心

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