巴西30歲男歌手唱到一半舞台上暴斃 死因曝光

巴西男歌手安立奎在表演途中死亡。（取材自X平台）

巴西 有名男歌手近日受邀到一場私人活動上表演，當他忘情地一邊歌唱、一邊與台下群眾互動時，竟突然失去意識地向後癱倒、嚇壞現場的所有人，後續雖立即將他送醫但為時已晚，這名男歌手所屬的唱片公司事後也透露他是死於心臟病 發，令外界惋惜不已。

30-year-old singer Pedro Henrique just collapsed and died on stage.



The new normal is not normal.



pic.twitter.com/rvuCW2cpko — End Wokeness (@EndWokeness) 2023年12月14日

紐約郵報報導，這名現年30歲的男歌手名叫安立奎（Pedro Henrique），他13日受邀前往巴伊亞州（Bahia）的費拉德桑塔納（Feira de Santana）、為網紅阿布瑞尤（Lôise Abreu）的私人活動表演，據稱此場活動還在社群平台上進行現場直播。

安立奎本來要在14日推出最新單曲。（取材自Instagram）

根據曝光的影片，只見安立奎站在舞台邊緣演唱，他一手舉著麥克風、一手不斷與觀眾熱情互動，沒想到下一秒他突然失去平衡、向後癱倒在樂手腳邊，現場所有人瞬間被嚇呆，就連吉他手也不知所措地停下演奏。

眾人意識到事情不單純後發出驚訝和尖叫聲，工作人員與樂手這才反應過來、趕緊查看安立奎的情況，後續將他送往最近醫院搶救。

令人難過的是，安立奎所屬的唱片公司「Todah Music」不久後發布聲明，內容除了證實安立奎的死訊外，還透露「他患有嚴重的心臟病」。

據悉，安立奎兩個月前才與妻子巴瑞多（Suilan Barreto）迎來女兒柔伊（Zoe），除了將在14日推出最新單曲，本月底還將在聖保羅和里約熱內盧等地演出，如此突然傳出死訊、震驚各界。

男歌手唱到一半舞台上暴斃身亡 嚇壞觀眾

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