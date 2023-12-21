父臨終自爆「我是頭號通緝犯」警從訃聞循線破懸案

康拉德患肺癌末期，在離世前2個月，向女兒艾希莉揭露自己真正身分。（視頻截圖）

人之將死，會有勇氣自爆畢生最大祕密，還是選擇把祕密帶進棺材？美國有一名生活十分平凡的男子，在71歲臨終前，向女兒揭露自己畢生最大祕密，指自己真正身分是美國最大銀行劫案之一的頭號通緝 犯康拉德（Ted Conrad）。

事源50多年前，康拉德在克利夫蘭銀行做出納員，其間他獲得進入金庫權力，但獲權僅3天他就把21.5萬美元（現值170萬美元）放入紙袋逃去無蹤。這宗劫案一直成為懸案，直至2021年，警方得知康拉德離世，再經調查終確定偵破這宗半世紀懸案。

香港01綜合外媒報導，劫案發生於1969年7月，當時20歲的康拉德（Theodore John Conrad）在克利夫蘭銀行（Society National Bank）擔任出納員。當局稱，康拉德在獲得進入金庫的3日後，即周五的工作日，取走21.5萬美元（現值170萬美元），並把這疊鈔票放進一個紙袋中，在周一就沒有再回銀行上班，自此逃去無蹤。

警方向康拉德發出通緝令，這50多年來，一直在加州、夏威夷、德克薩斯州和俄勒岡州等多個州追尋有關康拉德行蹤線索，他成為美國最大銀行劫案之一的頭號通緝犯。

康拉德自此取名換姓，以蘭德爾（Thomas Randele）的名字居住在波士頓 ，而更富戲劇性的是，他的家靠近電影「天羅地網」（The Thomas Crown Affair）拍攝地，該電影講述主角從波士頓一家銀行偷了超過200萬美元。

至2021年康拉德患肺癌末期，在離世前2個月，他才向女兒艾希莉（Ashley）揭露自己真正身分。艾希莉受訪時表示，與父親關係相當緊密，在她眼中，父親是謙虛隨和的平凡男子，總是穿著Polo衣服的汽車推銷員，但一切在2021年5月破滅，因肺癌時日無多的父親突然向她說：「妳必須保證妳不會調查這件事、不會告訴任何人。」

女兒對父親一直以假身分生活及曾犯的案，感到十分震驚，但她表示：「儘管我永遠猜不到他還有一些祕密，但我會一直想念他」。

艾希莉指父親犯案後，還用銀行搶劫電影「天羅地網」、西部電視劇「拳銫無宿」（Wanted Dead or Alive）的主角名字，組合成假身分名字，並用假身分活到生命盡頭。

而在康拉德死後，來自俄亥俄州 北部的美國法警艾利奧特（Peter Elliott）看到報紙上的訃聞，靈光一閃深入調查，把康拉德在1960年代交出的檔，與他以蘭德爾名義完成的文件比較，當中包括2014年他向波士頓聯邦法院提交的破產申請，確定蘭德爾就是美國頭號通緝犯康拉德，終偵破由警員亡父遺下的案件，為這宗半世紀懸案畫上句號。