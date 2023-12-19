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日本最高齡 116歲辭世 115歲婦接棒

綜合報導
日本國內最年長女性巽房，今年9月時曾坐輪椅露面，她已於12月12日過世。(取材自Ｘ平台)
日本國內最年長女性巽房，今年9月時曾坐輪椅露面，她已於12月12日過世。(取材自Ｘ平台)

日本人瑞換人當，116歲的巽房，12月12日因自然衰老逝世，現在日本最高齡長者是定居兵庫縣蘆屋市的115歲糸岡富子。

日本ANNnews報導，巽房生於1907年，歷經了明治、大正、昭和、平成、令和5個時代，生前住在大阪府柏原市的養護中心，2022年4月成為日本最高齡長者。大阪府知事吉村洋文今年9月前去祝壽時，她看起來精神不錯。不過，巽房12日上午已因自然衰老而逝世。

巽房是家中次女，32歲時跟種植葡萄與桃子的農家男性結婚，育有3名小孩、8名曾孫、3名玄孫。興趣是插花，直到106歲時都會用插花裝飾自家玄關。她喜歡吃飯和運動，口頭禪是「飯還沒好嗎？」她的長子完次曾透露「母親長壽的祕訣是規律生活、多吃多睡」。

她從107歲起開始住在養護中心，本月開始呼吸變得困難，12月12日在醫院與世長辭。

另據日本朝日電視台報導，定居大阪府柏原市的巽房過世後，現年115歲的糸岡成為日本最高齡女性。

糸岡出生於1908年5月23日的大阪市，之後移居奈良縣，1990年再搬到現居的蘆屋市，目前住在市內一間特別養護老人中心。糸岡最喜歡的飲料跟水果分別是乳酸菌飲品與香蕉。

糸岡育有4名子女，學生時代曾隸屬校內排球隊，現在雖然不良於行，但過去曾把步行當成興趣，即使年逾百歲後也可以連續散步約3公里。

定居日本兵庫縣蘆屋市的115歲糸岡富子，目前成為日本最高齡的長者。(取材自Ｘ平台...
定居日本兵庫縣蘆屋市的115歲糸岡富子，目前成為日本最高齡的長者。(取材自Ｘ平台)

日本 老人中心 乳酸菌

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