結婚7次 兒孫滿堂 大馬112歲婦還想再嫁

有過7段婚姻的馬來西亞112歲人瑞奶奶。(取材自Ｘ平台)

馬來西亞一名112歲的「人瑞婆婆」，過去曾經歷離婚及喪偶，過往的7段婚姻留給她4名子女、19個孫子女和30個曾孫，目前單身的她表示已準備好再婚，如果有男人想娶她，她隨時可以再嫁。

馬來西亞媒體報導，這名112歲人瑞名為西蒂哈娃，日前接受當地慈善組織捐贈廚具後，向當地媒體透露家庭狀況，現時她正與58歲小兒子阿里士米和47歲媳婦再努拉同住。西蒂哈娃與7任丈夫育有4名分別58歲至65歲子女，現已有19個孫子女和30個曾孫。

西蒂哈娃提到，過去的7任丈夫，有些已經過世，有些則因為志向不同才選擇離婚，對此，她也打趣道「如果有人不嫌棄，我還是想要再婚，何況我的健康狀況非常良好」，只是視力變得模糊，還有點耳背的狀況。

小兒子阿里士米也表示，母親雖然已經112歲，雖然有點重聽及視力模糊，但健康狀況真的不錯，只需要服用高血壓 藥物而已，而因為年邁的關係，她記憶力輕微退化、行動也有些不便，但每天也依然能坐著祈禱，自己完成吃喝、行走的動作。她每天可以禱告五次，跟人聊天或對答都沒有問題，甚至能跟子孫們講述國家被日本 殖民統治的故事。

而當西蒂哈娃被問到是否擁有長壽祕訣時，她也笑稱自己沒有祕訣，只是養成了吃米飯時不淋湯汁的習慣，並減少吃加工食品，對生活抱持著樂觀心態。

西蒂哈娃兄弟姊妹均已離世，目前單身的她雖已屆高齡，卻仍有再婚的準備，更表示如果有男人有意欲迎娶她，她隨時準備好再嫁。