丹麥男搭機偷渡美 照用餐、搭訕 機組員事後才知多1人

一名男子沒機票、沒護照，莫名其妙從哥本哈根搭北歐航空公司航班偷渡到洛杉磯，遭美國聯邦調查局訊問一問三不知。圖為北歐航空客機。（路透）

英國廣播公司（BBC）報導，一名神秘男子沒機票、沒護照，莫名其妙從哥本哈根偷渡 到洛杉磯 ，遭美國聯邦調查局訊問一問三不知，離譜的是機組人員渾然不察，事後接獲通知才知多出一名旅客。

46歲奧奇嘉瓦（Sergey Ochigava）搭乘一架丹麥哥本哈根往美國洛杉磯的北歐航空公司(Scandinavian Airlines)航班，出境時交不出機票、護照，身上只有俄羅斯 和以色列身分證，遭移交聯邦調查局進行訊問。

奧奇嘉瓦起初稱護照丟在飛機，可是翻遍飛機也找不到任何護照，還說「可能有機票，但不確定」，但是查無相關訂票或申請入境的紀錄。

後來奧奇嘉瓦又說自己三天沒睡了，不知道如何到哥本哈根、如何通過機場海關和登機。奧奇嘉瓦在飛行全程毫無藏匿之意。機組人員向調查人員表示，奧奇嘉瓦在12小時航行過程中換了幾次座位，且多次嘗試和隔壁搭話被拒，而且「每次供餐時間都要求兩份餐店，甚至一度要吃機組人員的巧克力」。

奧奇嘉瓦稱「很久以前」在俄羅斯是經濟學家，之後沒有再工作過。

紐約時報報導，加州中央地檢發言人表示，當局認為奧奇嘉瓦是俄國公民，無法確認他擁有合法以色列公民身分。

奧奇嘉瓦不認偷渡罪，預計本月26日開庭。