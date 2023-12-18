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空姐蹲餵5歲童 父上傳影片大讚 網友有讚、有怒轟

聯合新聞網
一名新加坡航空商務艙空姐蹲下餵5歲童吃飯，其父發文貼網大讚，卻遭到網友怒轟。（視頻截圖）
一名新加坡航空商務艙空姐蹲下餵5歲童吃飯，其父發文貼網大讚，卻遭到網友怒轟。（視頻截圖）

一名來自美國拉斯維加斯的企業家麥可．拉塞福（Michael Rutherford），近日在個人IG上分享一段搭乘新加坡航空班機的13秒影片，一名空姐在商務艙內，手持湯匙餵食著自己的5歲兒子，讓他因此大讚新航服務真的太優質，但卻引來許多網友提醒他，餵食未成年孩童並非空姐職責所在。

商業內幕（Business Insider）報導，麥可與朋友和一雙兒女，共同搭乘新加坡航空從洛杉磯飛往東京的航班，四人皆為商務艙座位，在供餐後，一名空姐在未經要求下主動餵食5歲的兒子，讓他喜出望外，邊拍下空姐幾乎快跪地蹲著餵食的影片，邊讚難得兒子可以這麼快完食。

該影片得到近51萬名網友按讚，在影片中可見一名穿著新航制服的空姐，在握著孩子的手，並和孩子交談後，手戴著半透明衛生手套，蹲著用湯匙一口一口地餵食一名兒童，讓父親麥可因此在IG寫下：「如果這件事發生在你身上，你會怎麼做？我們正在進行有史以來最偉大的飛行，這讓它變得更加完美」，隨後麥可又在留言區補充道：「這太棒了!」。

但網友看完影片後，多數人卻不以為然。雖然也有不少人大讚新航服務真的優質，但餵食未成年孩童並非空姐職責所在，並認為：「應該是他的父母要餵他，空姐還有其他保護機上乘客的事情要做」、「優質的服務，但完全沒有必要，父母應該自己感到羞恥」，直呼空姐不該去做保姆的工作，也直言：「那孩子大到可以自己吃飯了」。

但也有人覺得，空姐主動提供餵食服務，可能也是怕孩童若吃得亂七八糟，恐怕後續的清理作業還比餵食辛苦許多，「太貼心了，她可能寧願餵他，也不願讓他把自己弄得一團糟，誰知道呢，讓他有他自己的時刻」。有網友站在麥可的角度緩頰，認為兒子也有權利享受這次商務艙的飛行，「他讓爸爸的錢花得太值得」，該則留言也引來不少網友按讚。

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