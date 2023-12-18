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帳戶突多5萬 銀行否認匯錯 美國女爽買房買車

綜合報導
美國女子法蘭克斯在20年前時，帳戶突然收到1筆5萬美元的「天降橫財」。（取材自臉書）
美國女子法蘭克斯在20年前時，帳戶突然收到1筆5萬美元的「天降橫財」。（取材自臉書）

美國女子法蘭克斯（Aprillle Franks）在TikTok上傳影片分享20年前「天降橫財」的經歷。她指當時發現帳戶竟平白多出5萬美元，但銀行卻說沒有被匯錯的款項，她在律師的建議下等了30天申索期，因無人認領，最終該筆錢就歸她所有。她馬上買車買房，花了1年半時間才把所有錢用光。

香港01報導，法蘭克斯表示當時收到來自銀行的信，指有1筆5萬美元款項已匯入她的帳戶。法蘭克斯覺得不對勁，馬上詢問身邊親朋好友是否匯了錢，但大家都否認，於是她通知銀行，懷疑有人把該筆款項匯錯至其戶頭，但銀行否認。

法蘭克斯對於天上掉下來的財富，一時不知如何是好，於是尋求法律協助。一名律師建議她最好再向銀行通報一次，並全程記錄，而且在30天內不要動用這筆錢，同時公開發布貼文，尋找這筆錢的主人，如果沒有人來認領，這筆錢就是她的了。

法蘭克斯說，她在幾個月後接到銀行律師電話，指銀行後來再調查發現真的匯錯了，請她歸還款項。但因已超過時效，所以她認為這筆錢不用還。

自此之後，法蘭克斯猶如富豪一樣大花特花，不但買車，更投資買了2層房，其中賣了一層又賺了2.2萬美元。最終她用了1年半時間才花光整筆錢。

影片引起大批網友熱議，有人仍質疑款項的主人並非法蘭克斯，但法蘭克斯反駁稱沒有違法，重申當時已多次向銀行告知事件，責任不在於她身上。

也有網友笑稱非常妒忌法蘭克斯突如其來的財運，而法蘭克斯也稱：「我當時就是那樣的好運。」

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