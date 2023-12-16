大馬多地傳神祕敲門聲 監視器卻拍不到人

傳出敲門聲響時，大馬村民發現一道長而柔和的不明光線（紅圈示）射向民宅。（影片截圖）

馬來西亞柔佛州 峇株巴轄縣多條村莊近日凌晨傳出神祕敲門聲，監視器拍到在四周無人的情況下傳出敲門聲響，甚至有柔光射向民宅，聲響懷疑蔓延至遠處其他縣份。

當地村民認為是有人施放巫術或黑魔法，也有人懷疑是附近發展工程觸怒神鬼肇禍，有議員到場嘗試了解神祕事件，但由於無法解開敲門之謎，村民只能前往清真寺禱告，聲稱敲門聲開始變少。有傳聞稱高手到村作法，目前沒有再出現敲門聲，是真是假還是心理作用，仍是個謎。

事件首先發生在峇株巴轄縣巴力拉惹和亞依淡一帶的村落，35歲婦人稱自己一家是最先出現的受害人，一周內經歷三次的詭異敲門事件，第一次發生在11月3日凌晨大約2時，大宅前窗遭到敲響，於是她打開窗戶，但發現無人，46歲丈夫甚至走出去了解，再巡視住處，但都沒有任何發現；第二次發生在11月8日凌晨大約2時，前後門先後同被敲響。

婦人翻閱監視器，但沒有見到任何人，反而有一道長而柔和的不明光線射向家裡，所以將影片上傳至社交媒體，詎料其他村民表示遭遇同一境況，當地村民人心惶惶，晚間不敢出門，懷疑有人修練巫術或黑魔法。

另有消息稱，曾有研究超自然現象的伊斯蘭醫療組織事後前往涉事村落，經調查後認為村內出現一種神祕生物，並有高手主動到村內作法，隨後沒有再出現敲門聲響。