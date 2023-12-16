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泰國5姊弟寄居商場地下室3個月 母親每天只給「40泰銖餐費」

聯合新聞網
泰國一名母親將五個孩子獨自留在商場，一天僅給40泰銖生活費。面對質疑，這名母親感嘆「都是貧窮所迫」。(視頻截圖)
泰國一名母親將五個孩子獨自留在商場，一天僅給40泰銖生活費。面對質疑，這名母親感嘆「都是貧窮所迫」。(視頻截圖)

泰國近日爆出一名母親將五個孩子獨自留在商場，一天僅給他們總共40泰銖（約1.12美元）的生活費，以負擔五人一整天的餐費。面對外界質疑，這名母親則表示，「我也不想這麼做，但貧窮迫使我這麼做」。

根據《Sanook》報導，警方在曼谷Saphan Mai一處商場地下室發現五姊弟，當時孩子們個個衣衫襤褸，一旁只有一張床單、一輛嬰兒車及尿布袋、便當盒、水瓶等日常用品。五姊弟每天都被送到商場，利用40泰銖度過一日，附近攤販得知後，感到不忍心，時常提供他們吃食，據了解，這種日子已經維持三個多月了。

警方初步詢問後得知，五姊弟每天早上會被送到商場，到了晚上再被接走，其中，最大的孩子僅12歲，便要擔起照顧弟妹的責任，而最小的孩子不過一歲，卻沒有牛奶可喝只能喝水。這名母親還曾對孩子說：「在這裡待一年我就讓你回學校」。不少人在得知此事件後皆感到不捨，認為孩子應該有學習的機會。

對此，這名母親也向警方解釋，由於現任丈夫失業，全家都依靠她每日320泰銖（約8.98美元）的美容店收入，以支撐一家七口生計，沒有餘力多給飯錢，她坦言，曾經想租房，但房東卻不讓孩子單獨在家，也曾將孩子託付給工作中的公婆照顧，卻因小孩吵鬧，導致工作單位拒絕讓公婆帶小孩上班，因此只好出此下策將孩子們放在離家近的商場。

目前泰國當地的相關部門也已介入，並積極為這個家庭提供協助，孩子也被相關單位帶回代為照顧，為了讓孩子有地方住、可以讀書，這名母親將努力工作存錢，直到將一切安頓好才能將孩子接回。

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