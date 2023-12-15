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「流浪番茄」失蹤8月找到了 他洗刷水果小偷罪名

編譯周辰陽
小番茄的失蹤，導致魯比歐被其他太空人取笑了好幾個月。（取材自X平台）
小番茄的失蹤，導致魯比歐被其他太空人取笑了好幾個月。（取材自X平台）

國際太空站（ISS）上的太空人日前接受直播串流訪問時宣布，終於找到了一顆在太空種植的失蹤流浪番茄，也解開了長達8個月的太空之謎。

商業內幕報導，這顆失蹤的矮紅羅賓番茄（Red Robin dwarf tomato）是美國太空總署（NASA）VEG-05計畫的一環。根據4月一份新聞稿，這項在2022年底啟動的實驗要研究「作物生長、營養成分、微生物食品安全與口味，以及對站上組員的心理益處」。

NASA當時還表示，不只番茄可以在太空中生長，該計畫已經成功種植數種生菜、大白菜、京水菜、紫鑽甘藍和百日菊。

番茄在今年3月底收成後，每一位太空人都拿到了裝在密封袋的樣本，但因為有著潛在真菌汙染方面的顧慮，他們都被告知不要吃下肚。然而，以370天締造美國最長太空飛行紀錄的太空人魯比歐（Frank Rubio）不小心讓自己的那一顆番茄飄走，導致他被其他太空人取笑了好幾個月，指控他把番茄狼吞虎嚥吃了下肚。

魯比歐9月底跟俄羅斯太空人搭乘聯盟號太空船重返地球，但現在可以證明他確實無辜。NASA太空人莫格貝利（Jasmin Moghbeli）在6日的直播串流中表示，「我們的好朋友魯比歐回到家了，因為吃了這顆番茄而受到了好一陣子的指責，但我們可以宣布他無罪了，我們找到了這顆番茄」。

據CNN報導，正在ISS站上的太空人沒有透露在哪發現了番茄，也沒有具體說明番茄被找到發現時的狀況。但魯比歐早在9月的一次採訪堅稱自己不是太空水果小偷，「我沒有把番茄吃掉，我此時希望我吃了，因為我覺得每個人都認為我吃了」。

魯比歐當時表示，他花了很多個鐘頭找番茄，接著笑稱，「我敢肯定乾巴巴的番茄會在某個時刻出現，並在未來幾年替我辯解」。

國際太空站（ISS）上的太空人日前在直播串流訪問時宣布，他們終於把一顆失蹤了8個...
國際太空站（ISS）上的太空人日前在直播串流訪問時宣布，他們終於把一顆失蹤了8個月的流浪番茄找了回來，為9月底重返地球的太空人魯比歐（中）「洗刷罪名」。（歐新社資料照片）

太空人 NASA 俄羅斯

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