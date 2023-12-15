北海道數千噸魚屍 100人「徒手撿拾」淨灘

北海道政府、函館市政府和當地漁協人員共約100人，日前開始「徒手撿拾」海灘上堆積的沙丁魚與鯖魚。（取自YouTube）

北海道函館市市府官員證實，數以萬計、超過數千噸的沙丁魚與鯖魚被海浪沖上了戶井漁港附近的海灘，範圍超過1公里。日本 北海道放送（HBC）報導，當地政府日前開始清理海灘上的魚群，派出北海道政府、函館市政府和當地漁協人員共約100人，「徒手撿拾」魚屍並載往焚化廠焚毀。然而，由於數量過於龐大，焚化廠無法消化所有魚群。

日本NHK報導，當天共回收約30公噸魚屍。預計清理作業將持續10天，但目前還不清楚要何時才能完全清除堆積在海灘的大量魚群。函館市政府正考慮是否投入重型機具協助清理。函館市農林水產部部長松浦真人說：「由於人力工作量有限，接下來將討論何時及如何使用重型機具協助清理。」

HBC指出，由於焚化廠無法消化所有魚群，政府在進行清理作業的同時，也會協調其他接收地點並安排業者運送。

根據現場影像，海浪不停將大量的死魚打上沙灘。當地的戶井漁協指出，儘管過去也有魚群被沖上岸的情況，但數量如此之多仍十分罕見。一位65歲的漁民受訪時表示，「我在近海看過魚因為缺氧死亡，但這是第一次見到如此多的魚被沖上來」。

熟悉海洋生物行為的北海道大學大學院準教授中屋光裕表示，隨著北海道東部的海水溫度下降，這些魚群有可能從東部遷徙到北海道的南部。他認為，這些魚群遭到海豚或鮪魚等掠食者追趕，結果逃往海攤，並且被海浪打上岸。

中屋光裕還指出，「雖然非常多的魚被沖上岸，但看來對整個生態系不會產生重大影響」。