我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

北海道數千噸魚屍 100人「徒手撿拾」淨灘

編譯羅方妤
北海道政府、函館市政府和當地漁協人員共約100人，日前開始「徒手撿拾」海灘上堆積的沙丁魚與鯖魚。（取自YouTube）
北海道政府、函館市政府和當地漁協人員共約100人，日前開始「徒手撿拾」海灘上堆積的沙丁魚與鯖魚。（取自YouTube）

北海道函館市市府官員證實，數以萬計、超過數千噸的沙丁魚與鯖魚被海浪沖上了戶井漁港附近的海灘，範圍超過1公里。日本北海道放送（HBC）報導，當地政府日前開始清理海灘上的魚群，派出北海道政府、函館市政府和當地漁協人員共約100人，「徒手撿拾」魚屍並載往焚化廠焚毀。然而，由於數量過於龐大，焚化廠無法消化所有魚群。

日本NHK報導，當天共回收約30公噸魚屍。預計清理作業將持續10天，但目前還不清楚要何時才能完全清除堆積在海灘的大量魚群。函館市政府正考慮是否投入重型機具協助清理。函館市農林水產部部長松浦真人說：「由於人力工作量有限，接下來將討論何時及如何使用重型機具協助清理。」

HBC指出，由於焚化廠無法消化所有魚群，政府在進行清理作業的同時，也會協調其他接收地點並安排業者運送。

根據現場影像，海浪不停將大量的死魚打上沙灘。當地的戶井漁協指出，儘管過去也有魚群被沖上岸的情況，但數量如此之多仍十分罕見。一位65歲的漁民受訪時表示，「我在近海看過魚因為缺氧死亡，但這是第一次見到如此多的魚被沖上來」。

熟悉海洋生物行為的北海道大學大學院準教授中屋光裕表示，隨著北海道東部的海水溫度下降，這些魚群有可能從東部遷徙到北海道的南部。他認為，這些魚群遭到海豚或鮪魚等掠食者追趕，結果逃往海攤，並且被海浪打上岸。

中屋光裕還指出，「雖然非常多的魚被沖上岸，但看來對整個生態系不會產生重大影響」。

北海道函館市濱町的海灘日前出現大量魚屍被海浪沖上岸，範圍超過了一公里。當地漁協指...
北海道函館市濱町的海灘日前出現大量魚屍被海浪沖上岸，範圍超過了一公里。當地漁協指出，儘管過去也有類似的情況，但數量如此之多仍十分罕見。（美聯社）

日本

上一則

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

下一則

印尼大學驚現5屍 校方傻眼解釋：合法取得15年了

延伸閱讀

大谷去道奇／肌肉受傷 明年還無法先發主投

大谷去道奇／肌肉受傷 明年還無法先發主投
100人「徒手撿數千噸魚屍」 北海道出動人海戰術清理海灘魚群

100人「徒手撿數千噸魚屍」 北海道出動人海戰術清理海灘魚群
北海道貨櫃車疑打滑撞上觀光巴士 台灣旅客等10人送醫

北海道貨櫃車疑打滑撞上觀光巴士 台灣旅客等10人送醫
2023「日本最可愛高中生」出爐 北海道16歲她首次參賽就奪冠

2023「日本最可愛高中生」出爐 北海道16歲她首次參賽就奪冠

熱門新聞

穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。（取材自X＠The Jerusalem Post）

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

2023-12-08 07:55
英國王室威廉王子一家拍攝的聖誕賀卡照片，被網友發現其中似有古怪之處。（路透）

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

2023-12-11 14:51
土耳其幸福黨議員比特梅茲在國會發言批判以色列後，心臟病發倒地。（截自YouTube）

咒「以色列會受真主懲罰」 土國議員心臟病發2天後離世

2023-12-14 10:05
英國王室公開威廉王子一家五口今年的聖誕賀卡照片，眼尖粉絲發現10歲喬治王子暴風抽高，引來不少網友留言大讚「喬治王子好高」。（取材自X平台）

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

2023-12-10 04:00
圖為溫哥華一景。（新華社）

加拿大生活成本飆升 移民被迫離開第二故鄉

2023-12-10 03:20
哈利和梅根已離開王室。（歐新社資料照片）

哈利王子突發聲控訴 被逼退出王室、離開英國

2023-12-08 07:08

超人氣

更多 >
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任