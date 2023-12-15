我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

最新研究：暴龍挑食 專揀好吃部位

綜合報導
圖為暴龍正在獵食的模擬圖。（美聯社）
圖為暴龍正在獵食的模擬圖。（美聯社）

長久以來暴龍被形塑成兇殘食肉巨獸形象。然而古生物學家在一個罕見幼年暴龍化石的胸腔發現牠生前最後一餐，首度發現暴龍挑嘴，吃完獵物好吃部位後就不碰剩餘殘骸。

華爾街日報指出，這項發現還證實研究人員長期以來的假設：幼年暴龍用刀狀的利齒撕開小型獵物的肉，具有咬碎骨頭的咀嚼能力後，成年暴龍改以巨型草食動物為目標。這代表大小暴龍間不會爭搶獵物，從而終其一生都能主宰當時食物鏈體系。

刊於「科學先端」（Science Advances）期刊的文章指出，這次研究的主角是一頭長約4公尺、重約336公斤的幼年蛇髮女妖龍（Gorgosaurus libratus，獸腳亞目暴龍科恐龍的一種）。約7500萬年前，這種恐龍會在現今加拿大亞伯達省的森林追逐靈活獵物。

科學家發現這頭幼年蛇髮女妖龍吃下一隻約9公斤重的似鳥類恐龍，研判奔行可達時速48公里的蛇髮女妖龍追上獵物後如外科手術般精準咬斷對方的腿，然後直接將斷腿吞下。

加拿大卡加立大學（University of Calgary）古生物學副教授澤倫尼斯基（Darla Zelenitsky）說：「我覺得這是職業生涯難得一見的化石之一。」

當這頭幼年蛇髮女妖龍2009年在亞伯達被發現時，研究人員並未意識到牠胃裡含有「驚喜」。隔年化石被帶到皇家提雷爾古生物博物館的實驗室時，研究人員在牠的胸腔裡發現腿骨與腳趾骨，從位置與尺寸研判都不屬於這隻幼年蛇髮女妖龍所有。

澤倫尼斯基說：「我們沒在腿骨上看到齒痕，看來這些腿是被整個吞入，而且這隻幼年蛇髮女妖龍就只吃腿，沒吃獵物其他部位。」

科學家認為，這顯示這頭掠食者飲食「重質不重量」，喜歡肉質較佳的大腿，而非頸部和身體。

馬里蘭大學古生物學家霍茲（Thomas Holtz）說：「彷彿牠們也會過感恩節似的，因為跟我們一樣大多啃火雞腿。」霍茲也是提出暴龍在成長過程中會有巨大飲食轉變理論的科學家之一。

霍茲還說：「這充分顯示小暴龍以比牠們小得多的恐龍為食，而暴龍長大後會吃體型相近的成年獵物，我們在一些成年獵物化石上看過成年暴龍的咬痕。」

鑑於目前只有這一件化石，還難以斷定是否幼年蛇髮女妖龍刻意只吃腿、是這頭獨力獵殺兩隻獵物抑或有另一頭同齡的蛇髮女妖龍吞了獵物另一半的腿，甚至也有可能只是發現獵物殘骸僅剩腿部而索性吞下。

愛丁堡大學古生物學家布魯薩提（Stephen Brusatte）說：「暴龍並不是想吃什麼就吃什麼的巨獸，實際上牠們『並不好養』，飲食習慣也會隨年齡改變。」

恐龍 加拿大 華爾街

上一則

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

下一則

印尼大學驚現5屍 校方傻眼解釋：合法取得15年了

延伸閱讀

模擬逃離恐龍… 沖繩打造叢林探險主題公園

模擬逃離恐龍… 沖繩打造叢林探險主題公園
暴龍聰明到會挑食？化石研究曝只吃肉質肥美的大腿

暴龍聰明到會挑食？化石研究曝只吃肉質肥美的大腿
加州巴洛阿圖兒童博物館 恐龍花園開放

加州巴洛阿圖兒童博物館 恐龍花園開放
場邊人語／主場遮陽 暴龍好樣

場邊人語／主場遮陽 暴龍好樣

熱門新聞

穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。（取材自X＠The Jerusalem Post）

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

2023-12-08 07:55
英國王室威廉王子一家拍攝的聖誕賀卡照片，被網友發現其中似有古怪之處。（路透）

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

2023-12-11 14:51
土耳其幸福黨議員比特梅茲在國會發言批判以色列後，心臟病發倒地。（截自YouTube）

咒「以色列會受真主懲罰」 土國議員心臟病發2天後離世

2023-12-14 10:05
英國王室公開威廉王子一家五口今年的聖誕賀卡照片，眼尖粉絲發現10歲喬治王子暴風抽高，引來不少網友留言大讚「喬治王子好高」。（取材自X平台）

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

2023-12-10 04:00
圖為溫哥華一景。（新華社）

加拿大生活成本飆升 移民被迫離開第二故鄉

2023-12-10 03:20
哈利和梅根已離開王室。（歐新社資料照片）

哈利王子突發聲控訴 被逼退出王室、離開英國

2023-12-08 07:08

超人氣

更多 >
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任