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南韓凍死也要喝冰咖啡 業者笑解：上班前快速喝完、又能提神

聯合新聞網
南韓有一種獨特的咖啡消費文化，即使天氣寒冷，也要喝冰美式咖啡。（取材自Ｘ平台）
南韓有一種獨特的咖啡消費文化，即使天氣寒冷，也要喝冰美式咖啡。（取材自Ｘ平台）

多數人都會想在寒冷冬日喝一杯熱飲取暖，不過對於南韓人而言，有一款冰飲卻令他們愛不釋手，天氣再冷都要買上一杯。

近日有名南韓網友分享在咖啡廳見到的有趣標語，他在社群平台X上貼出一張照片，只見四格漫畫中，主角戴著毛帽與圍巾來到咖啡廳，十分朝氣地點了一杯冰美式，而四格漫畫上方則是店家對顧客的精神喊話，搞笑表示，要客人「不要倒下」，就算在冬天凍死，還是會提供冰美式咖啡。貼文一出，旋即引發韓網熱議。

綜合韓媒報導，南韓有一種獨特的咖啡消費文化，甚至衍生出特殊用語「얼죽아」，意思是「即使凍死也要喝冰美式咖啡」。

根據南韓星巴克統計，2023年初至11月23日止，冰飲銷量占南韓門市總銷量的77％，以每月銷售狀況來看，即使在最寒冷的1月，冰飲的比例也高達57％。

在南韓擁有約140家門市的連鎖咖啡廳Paul Bassett銷售數據也顯示，冰飲業績遠高於熱飲，從去年12月到今年2月的3個月裡，冷飲銷量佔所有飲料的62%。

至於為何冰咖啡在冬天仍大受歡迎，Paul Bassett負責人解釋，冰飲可以在上班前快速喝完，立刻就能感受到清爽的感覺，而且上班族喝冰咖啡有提神功效，便於快速投入工作狀態，冰飲的口味也比較廣泛，可以根據自己的喜好來選擇。

不少網友紛紛轉發貼文，直呼「唯一真理」、「就算我凍死了，我也有一杯冰美式咖啡」、「店家太可愛了」、「對不起，我前幾天背叛了你（冰美式咖啡）」、「雖然很冷，但我還是受不了」。

咖啡 南韓 星巴克

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