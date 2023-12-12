日本最可愛高中生 16歲米澤璃彩擊退4萬人奪冠

目前就讀高一，來自北海道的米澤璃彩奪得「日本最可愛高中生」冠軍。(取材自Instagram)

2023年日本 「女高中生選美比賽」結果出爐！今年共有4萬多人報名參加比賽，而本次入圍 決賽的選手共14位，最後由來自北海道年僅16歲的米澤璃彩奪得冠軍。

綜合日媒報導，日本「女高中生選美比賽」在前東京舉辦決賽，最終贏得大獎的是來自來自北海道的米澤璃彩，亞軍Snow獎則是由來自岡山縣的林丹獲得。

米澤璃彩透露，在頒獎典禮上，讓她感到很興奮也同時覺得緊張，「當我的名字被（主持人）叫到的時候，我很高興，但也哭得很厲害。我真的很愛我的粉絲、家人、朋友、和我並肩作戰的戰友，所以我感到既幸福又感激。」

年僅16歲的米澤璃彩目前是一名高一生，首次參賽就奪冠讓她興奮表示：「一開始媽媽對於她擅自報名比賽很生氣，但最後能獲得大獎也是托媽媽的福，真的非常感謝。」米澤璃彩未來也打算繼續參賽。

據悉，米澤璃彩學習跳舞約7年時間，被星探挖掘參賽，經過重重考驗之下，從眾多漂亮少女中脫穎而出。

根據「女高中生選美比賽」規定，任何未加入經紀公司的女高中生都可以參加，參賽者年齡則限制為16至18歲，而豐厚的大獎與「最可愛高中生」的美譽，吸引許多高中生報名，今年的報名者更多達4萬多名。

同一時間舉辦的「日本最可愛女國中生」，同樣有約4萬人參賽，冠軍則由目前13歲來自滋賀縣的澪奪下，澪在獲獎時，微笑表示：「想成為每天都能給大家帶來微笑的模特兒。」

「日本最可愛女國中生」冠軍是來自滋賀縣的澪。(取材自Instagram)