我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人口普查數據 南加4縣講華語第三多

特斯拉衝銷量 沒降價改推其他優惠 投資人為股價緊盯利潤率

日teamLab Borderless博物館 明年2月麻布台之丘登場

中央社
「泡泡宇宙」將在明年2月上旬開幕的teamLab Borderless首次公開。(歐新社)
「泡泡宇宙」將在明年2月上旬開幕的teamLab Borderless首次公開。(歐新社)

日本知名開發商森大廈株式會社與藝術團體teamLab宣布，沉浸式博物館teamLab Borderless將於明年2月上旬在東京新地標麻布台Hills（麻布台之丘）正式登場，並將有2件作品於全球首次公開。

極具人氣的沈浸式博物館teamLab Borderless於2018年6月在台場開幕，1年內吸引全世界來自160個國家、約230萬人次參觀，因搬遷緣故在2022年8月閉館，如今遷移至交通更方便的麻布台Hills，預料將吸引更多參觀人潮。

「泡泡宇宙」展示空間內充滿無數個球體。（路透）
「泡泡宇宙」展示空間內充滿無數個球體。（路透）

明年2月上旬開幕的teamLab Borderless將有「泡泡宇宙」（Bubble Universe）以及「巨石群水晶的形成」（Megalith Crystal Formation）兩件作品於全球首次公開，只有在麻布台Hills可以一睹為快。teamLab Borderless表示，希望藉此吸引更多人「以日本東京為旅遊目的地」。

森大廈株式會社表示，透過與teamLab的合作，將在東京都心打造出一個吸引全世界旅客前來的博物館，提高東京作為國際都市的魅力。

其中，「泡泡宇宙」以teamLab新藝術計畫「認知世界中的存在」（Existence in the Cognitive World ）為主題創作，展示空間內充滿無數個球體，各個球體內部交織著不同的光線。這項作品在探討認知與存在，以及摸索人類如何看待這個世界的同時，展現環境中存在著各種現象。

「巨石群水晶的形成」這件作品則是創造了一個以複雜方式連接、持續變化的無邊界世界。...
「巨石群水晶的形成」這件作品則是創造了一個以複雜方式連接、持續變化的無邊界世界。（歐新社）

「巨石群水晶的形成」這件作品則是創造了一個以複雜方式連接、持續變化的無邊界世界。其中，「花與人」這個作品以電腦程式繪製，展現花朵不斷誕生與死亡的過程。此外，花朵還會隨著參觀者的互動而改變形狀，此刻看到的畫作將無法重現。

「巨石群水晶的形成」明年在teamLab Borderless首次公開。（歐新社...
「巨石群水晶的形成」明年在teamLab Borderless首次公開。（歐新社）

博物館 日本

上一則

菲律賓控船隻南海遭撞 美籲中停止破壞穩定行為

下一則

模擬逃離恐龍… 沖繩打造叢林探險主題公園

延伸閱讀

大都會博物館展珍品 含中國古畫、台灣書法

大都會博物館展珍品 含中國古畫、台灣書法
私密景點／舊金山唐人街 舞孃博物館有故事

私密景點／舊金山唐人街 舞孃博物館有故事
沉浸式博物館teamLab 明年2月麻布台Hills登場

沉浸式博物館teamLab 明年2月麻布台Hills登場
野生動物園遊記

野生動物園遊記

熱門新聞

語言學習APP Duolingo總結2023年全球用戶學習最多的語言前十名。(截取自Duolingo官網)

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

2023-12-06 16:07
穿著紅色披肩的女子逃命照片震驚全球。（取材自X＠The Jerusalem Post）

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

2023-12-08 07:55
(截自TikTok)

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

2023-12-04 16:26
搭郵輪環遊世界是許多人的夢想。此為示意圖。（Getty Images）

芝女賣房、睡公園湊環遊世界旅費 出發前…郵輪取消了

2023-12-04 01:01
英國王室公開威廉王子一家五口今年的聖誕賀卡照片，眼尖粉絲發現10歲喬治王子暴風抽高，引來不少網友留言大讚「喬治王子好高」。（取材自X平台）

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

2023-12-10 04:00
哈利和梅根已離開王室。（歐新社資料照片）

哈利王子突發聲控訴 被逼退出王室、離開英國

2023-12-08 07:08

超人氣

更多 >
徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異

徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異
不是節目組安排？ 迪麗熱巴太美 成「天選皇后」

不是節目組安排？ 迪麗熱巴太美 成「天選皇后」
徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人

徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人
預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對

預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對
英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚