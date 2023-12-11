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斜過「比薩斜塔」義1000年加里森達塔恐倒

綜合報導
在義大利波隆納矗立超過1000年的加里森達塔（中）如今面臨倒塌危機。（美聯社）
在義大利波隆納矗立超過1000年的加里森達塔（中）如今面臨倒塌危機。（美聯社）

義大利除了舉世聞名的「比薩斜塔」，還有將近1000年歷史的「波隆那雙塔」，而其中一座較低矮的加里森達塔（Garisenda Tower），因基座石塊加速破碎，如今爆發倒塌危機，附近區域已被封鎖。美聯社報導，當局已宣布斥資430萬歐元（約470萬美元）加固加里森達塔。

美聯社報導，波隆那雙塔由97公尺（約318英尺）高的阿西內利塔（Asinelli Tower）與48公尺（約157.5英尺）高的加里森達塔構成。由於今年夏天極端高溫氣候，加上洪水，讓加里森達塔更加難以承受。加里森達塔自14世紀一次地層下陷後持續傾斜，目前斜度已超越比薩斜塔0.1度，達到4度。

義大利當局在2020年實施抗倒塌計畫，但最近幾年被發現結構愈來愈不穩定，今年7月以來不斷惡化，基座在過去1個月出現「意外且加速的壓碎與壓縮，塔基的石頭正逐漸崩解，上方磚塊裂縫不斷擴大，傾斜角度也逐漸變大。據CNN報導，今年11月15日發布的報告指出，抗倒措施並未減緩傾斜速度，專家說，有可能近期就會倒塌。

負責監測塔樓的科學委員會指出，塔樓惡化速度遠超預期，目前預計在塔周圍完成警戒牆建造後，會先在塔樓周圍建構「金屬籠」，但後續要如何搶救，仍無共識。

義大利加里森達塔面臨倒塌危機，周邊已封鎖。（美聯社）
義大利加里森達塔面臨倒塌危機，周邊已封鎖。（美聯社）

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