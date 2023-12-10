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俄羅斯熊貓寶寶徵名 火箭砲「喀秋莎」領先

綜合報導
中國旅俄雌熊貓「丁丁」產下一隻雌寶寶（圖）。（路透）
中國旅俄雌熊貓「丁丁」產下一隻雌寶寶（圖）。（路透）

俄羅斯莫斯科動物園的大熊貓「丁丁」8月產下一隻雌性幼崽，莫斯科市政府日前啟動幼崽命名活動。俄媒衛星通訊社（Sputnik）報導，目前「喀秋莎」（Katyusha）領先。

「喀秋莎」是二戰時期蘇聯大規模生產、投入戰場的世界第一款火箭砲「BM-13」的俗稱。目前「喀秋莎」之名仍被用於較為新式的蘇聯車載多管火箭砲上。

中國旅俄雌熊貓「丁丁」產下一隻雌寶寶（圖）。（路透）
中國旅俄雌熊貓「丁丁」產下一隻雌寶寶（圖）。（路透）

莫斯科市長索比亞寧表示，熊貓幼崽的出生是莫斯科的年度事件，按照傳統，在熊貓幼崽出生滿百天時，需要給它取正式的名字。俄中雙方專家確定十個備選方案，其中包括喀秋莎、莫莫、瑪莎、小烏拉、珍珠等兩個俄語名和幾個中文名。

二戰時期，蘇聯用來對付德軍的世界第一款火箭砲「BM-13」，俗稱就叫「喀秋莎」。...
二戰時期，蘇聯用來對付德軍的世界第一款火箭砲「BM-13」，俗稱就叫「喀秋莎」。圖為俄羅斯衛國戰爭紀念日時出場的「喀秋莎」。（美聯社資料照片）

才一天，已有超過10萬莫斯科市民投票。投票數據顯示，目前「喀秋莎」獲3萬多票領先，得票率27%。得票率較高的還有「莫莫」，獲2.3萬票，得票率21%，「瑪莎」獲1.9萬票，得票率17%。

根據維基百科，「喀秋莎」是俄羅斯常見女生名字「葉卡捷琳娜」的愛稱，在俄語的習慣上，很多名字除了暱稱以外還有更進一步的「愛稱」以示親暱。「喀秋莎」也是一首第二次世界大戰戰前就流傳於蘇聯的歌曲，也是為蘇聯士兵送行的愛情歌曲。

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