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愛犬吃落果生病 英男怒砍保護區蘋果樹挨罰

聯合新聞網
英國一名男子認為愛犬是吃了掉落蘋果才生病，竟把保護區的蘋果樹砍了。（本報資料照片）
英國一名男子認為愛犬是吃了掉落蘋果才生病，竟把保護區的蘋果樹砍了。（本報資料照片）

愛犬疑似吃了路邊的蘋果樹掉下的蘋果生病，英國一名男子竟直接把樹全部砍掉，結果遭當地政府判罰8884英鎊（約1萬1393.6美元）。

據每日郵報（Daily Mail）報導，39歲的伊斯梅爾（Ismail Elmagdoub）在2020年搬到科茨沃爾德（Cotswolds），他家的後院36公尺處有三棵蘋果樹。2022年3月，伊斯梅爾的狗狗吃了這些樹掉下來的蘋果，之後卻出現身體不適的情況，於是伊斯梅爾一氣之下便請人來把三棵樹都砍掉，隨後就因此吃上官司。

原來伊斯梅爾砍掉的樹是屬於當地保護區內的樹，已經有60年的歷史。當時伊斯梅爾請來的承包商要砍樹時，鄰居特別提醒這些樹屬於保護區且歸政府所有，承包商也向伊斯梅爾反應，但伊斯梅爾最後還是要求把樹砍掉。

伊斯梅爾辯稱這幾棵樹讓他的狗得了糖尿病，而且會引來黃蜂，女兒還被黃蜂蟄過，給家人帶來困擾。不過他仍因未經政府同意砍伐樹木遭罰4224英鎊，另外還需支付2970英鎊起訴費和1690英鎊的受害者附加費，前前後後要繳交高達8884英鎊罰金。

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