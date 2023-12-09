刺青OK 日本企業求才鬆綁 不拒「另類」員工

日本刺青觀念漸翻轉，餐飲店等場所已可看到愈來愈多從業人員身上出現刺青。圖為示意圖。(路透)

日本 過去很長一段時間視刺青（紋身）為黑幫象徵，不過，這樣的觀念近年似乎已漸翻轉，包括日本環球影城 、拉麵店、健身房等業界，紛紛鬆綁晉用員工時的刺青限制。

日本讀賣新聞報導，日本餐飲店等場所已可看到愈來愈多從業人員身上出現刺青，儘管日本長期以來認為刺青帶有強烈反社會的形象，但刺青文化在國外早已經以時尚方式扎根，隨著訪日外國人增加，讓日本年輕人愈來愈不抗拒刺青。

而這些從業人員之所以能保有刺青，似乎也跟現在日本各行各業普遍面臨人手嚴重不足有關。

位於大阪市心齋橋的一間拉麵店，28歲男性店長左手臂上刺有以大海為靈感的圖案。他笑說，「不用隱藏刺青工作，讓我感覺能做自己」。

位於大阪的環球影城，已從2021年9月起允許員工在不讓遊客看到、能隱藏於制服內的情況下保有刺青，甚至也從2022年起允許員工染金髮。

這種傾向特別出現在人手嚴重不足的建設業等行業，而也有愈來愈多的美容院及健身房都允許員工刺青。

有別於上述行業對刺青的歡迎或不排斥，仍有部分行業目前依舊對刺青敬謝不敏。

名古屋市一處專門提供銀髮人士住宅的負責人說，雖然人手不足，但必須最優先考量使用者的心情，所以原則上不會雇用有刺青的人。

更別提日本警備業法中明文規定「暴力團員（類似黑道分子）不能擔任警備員（保全人員）」的保全業，也是很難進用有刺青的人員。

日本都留文科大學教授山本芳美說，到1970年代止的任俠（黑幫）電影風潮，讓「刺青」等同「極道」（黑幫）的形象確立而變成禁忌之事。

山本表示，近年來可以看到愈來愈多有刺青的外國人，特別是愈年輕的日本人，對刺青就愈沒有抗拒感。

山本指出，雖然因不同業界而異，但從彌補人手不足及尊重多元觀點的角度來看，可能會有愈來愈多企業同意在一定條件下，讓員工能保有刺青。