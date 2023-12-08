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餐廳切菜出意外 康乃狄克州女子吃沙拉咬到「人類斷指」

聯合新聞網
美國康乃狄克州一名女子在餐廳食用芝麻菜沙拉時，竟咬到一根「人類斷指」。此為示意圖。(取材自Ingimage)
美國康乃狄克州一名女子在餐廳食用芝麻菜沙拉時，竟咬到一根「人類斷指」。此為示意圖。(取材自Ingimage)

美國康乃狄克州（Connecticut）女子艾莉森（Allison Cozzi）在紐約一家餐廳食用芝麻菜沙拉時，忽然咬到異物，沒想到吐出來竟是一根「人類斷指」。事後女子感到身體不適與氣憤，決定提告餐廳要求賠償。

英國每日郵報(Daily Mail)報導，這起誇張的事件發生於今年4月7日，艾莉森在紐約一家大型連鎖餐廳「Chopt」食用芝麻菜沙拉時，突然吃到異物，吐出來後竟發現是一根「人類斷指」。

報導指出，斷指的主人是店內經理，當天早上經理在操作機器切芝麻菜時，不慎將自己的左手手指切斷，使斷指混入艾莉森的沙拉中。事發後，艾莉森表示，她因此身心嚴重受創，出現休克、恐慌、偏頭痛、惡心與頭暈等症狀，憤而提告餐廳總公司「Chopt Creative Salad Co.」。目前，該餐廳被當地衛生局開罰900元，而賠償金額則尚未對外公開。

不過這並非第一起食物出現類似案件，2021年，一名澳洲墨爾本婦女指出，她在該市皇家兒童醫院探望女兒時，在麥當勞發現指甲。2016年，一名來自美國加州的孕婦稱，自己在帕索羅布爾斯的「Applebee's」餐廳用餐時，發現沙拉有血跡。另外，密西根州還有一名男孩在餐廳「Arby's」，發現自己的烤牛肉三明治中有一段一英寸的手指。

加州 澳洲 皇家

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