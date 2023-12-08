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夫死不簽字拖5年 泰國婦神社許願離婚成功 跑20公里還願

聯合新聞網
泰國一名女子順利離婚，花費3小時長跑20公里還願。(取材自泰國世界日報)
泰國一名女子順利離婚，花費3小時長跑20公里還願。(取材自泰國世界日報)

泰國一名女子五年來始終無法如願與丈夫離婚，備感煎熬之下，只好向一間神社許願，最後竟奇蹟般地順利離婚，因此她決定長跑20公里還願。

根據新加坡「8視界新聞」引述泰國媒體報導，這名31歲的女子蘇帕蓬與前夫結婚15年，育有兩個孩子。五年前因為婚姻失和，夫妻經常發生爭吵，蘇帕蓬便決定離婚，但前夫始終拒絕簽字，她只好帶著孩子暫時分居。

沒想到，前夫不僅不同意簽字離婚，還要蘇帕蓬支付2至3萬泰銖（約576至864美元）的「分手費」。但她財務狀況不佳，且要養育兩個小孩，實在無法拿出這麼多錢。因此，蘇帕蓬決定前往甘烹碧城柱神社許願，並到附近一間律師事務所諮詢。

幸運的是，許願過後奇蹟很快出現，蘇帕蓬沒過多久就順利拿到離婚證。為了感謝神明的庇佑，蘇帕蓬日前從甘烹碧城柱神社開跑，沿路跑到她的工作單位。兩地距離長達20公里，花了她三個多小時。

起跑前，蘇帕蓬在神社前展示與前夫的離婚證明，一路上也有親朋好友跟在後面。蘇帕蓬表示，成功和前夫離婚後，「像獲得了新的生活一樣」，感到十分高興及感激。

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