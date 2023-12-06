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夜店喪禮看過嗎？薩爾瓦多親友在棺材旁跳舞

聯合新聞網／綜合報導
伯納爾的棺材和遺體被放在舞池中間追思，還有親友在旁邊跳舞。(視頻截圖)
伯納爾的棺材和遺體被放在舞池中間追思，還有親友在旁邊跳舞。(視頻截圖)

薩爾瓦多一名男子近期過世，家人為了紀念他，按著他生前的喜好邀請親友到「夜店」瞻仰遺容，特殊的追思方式也讓這家人上了當地新聞頭條。

紐約郵報報導，過世的男子伯納爾（Darwin Bernal）生前喜歡參加派對，也很喜歡跳舞。在他過世之前，他曾經跟家人提過，希望自己的喪禮能夠辦在夜店，家人為了尊重男子的遺願，真的把伯納爾的遺體和棺材帶進了夜店。

據當地媒體報導，伯納爾的女兒凱特琳（Katerin Mercedes Bernal）表示，家人之所以這麼做，是因為爸爸喜歡參加派對，也很喜歡跳舞，而且他在生前曾說過自己想在夜店辦喪禮，所以家人就決定完成他的遺願。

這場特殊的「派對」於日前在拉烏尼翁市一間夜店舉行，家人把裝著伯納爾的棺材放在舞池中央，來到現場哀悼的親友則在他的棺材旁邊隨著拉丁音樂舞動。不少網友看了都表示，這樣的紀念方式很特別，有網友就說：「真美的一家人，他們實現了男子最後的願望」。

不過這不是近期第一場特殊的喪禮，日前新澤西州一名設計師過世，模特兒卡林頓（Erica L. Carrington）在進入會場瞻仰遺容時，刻意以走台步的方式走到他的棺木前，用她獨特的方式來紀念這位設計師。

新澤西州 凱特

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