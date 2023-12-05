首爾中小學將引進機器人教師 一對一加強英文聽說能力

南韓首爾市教育廳在市內中、小學引進「機器人教師」，與學生一對一會話，增加學生練習聽力、口說的機會。圖為示意圖。 (本報資料照片)

南韓 首爾市教育廳近日公布強化學生國際化及英語教育方案，其中包括在市內中、小學引進「機器人教師」，與學生一對一會話，增加學生練習聽力、口說的機會。

中央社報導，日前公布的「首爾教育增進國際化暨強化英語教育方案」預計從明年3月開始試行，將利用人工智慧 （AI）技術製造的機器人導入五所示範中、小學，機器人教師將以助教身分協助學生矯正發音，還能為跟不上進度的學生進行客製化課程。

若試行成果優異，首爾市教育廳預計在明年下半年向各學校調查需求後擴大普及。

除機器人教師，首爾市也計畫透過線上聊天機器人、擴大可與外國學生進行交流的線上共同課程等方式，強化韓國學生的國際觀與外語能力。

線上聊天是透過專為英語教育設計的「人聲聊天機器人app」進行，學生可在各種設定狀況下與app自由對話，例如在餐廳以英語點菜、在機場尋求協助等，同樣將在明年3月先於三所中、小學試行，利用個人手機、電腦就可輕鬆設置使用。

只在部分學校實施的「國際共同課程」也將擴大施行。這種課程是透過首爾市教育廳開發的翻譯系統，幫助首爾市內學生與外國學生在線上交流，今年度主題是讓各國學生學習程式語言後製作網頁，再以英語對話交流。

目前共有198所學校透過這種課程與來自18國的學生交流，至2026年為止預計擴大至首爾市內所有中學一年級學生，及提出需求的所有高、中、小學。