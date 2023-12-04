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100日圓拉麵店歇業12年後復活 店長承諾「永不漲價」

編譯羅方妤
日本東京八王子市一間價格非常便宜的拉麵店暌違12年重新開幕，一碗拉麵竟然只要100日圓。（取材自X平台）
日本東京八王子市一間價格非常便宜的拉麵店暌違12年重新開幕，一碗拉麵竟然只要100日圓。（取材自X平台）

拉麵是日本具代表性的美食之一，但物價上漲導致一碗拉麵價格逐漸上漲。不過，日本朝日電視台報導，東京八王子市26日一間價格非常便宜的拉麵店暌違12年重新開幕，一碗拉麵竟然只要100日圓（約0.68美元）。店長青木崇浩甚至承諾「永不漲價」。

朝日電視台指出，距離拉麵店營業前一小時，門外就已大排長龍，至少有50人在排隊。甚至有人早上7時就來排隊。

其實，100日圓拉麵店在八王子市已經營業很久，自1970年代起就存在，一直深受當地男女老少喜愛，甚至成為民眾休閒的去處。民眾稱很多國高中生會去光顧，有人還說自己學生時代就常去吃，是「青春的味道」。然而，這間拉麵店在12年前宣布關門大吉，令許多人相當難過。

這次重新營業拉麵的店長青木也是多年前的顧客之一。朝日電視台指出，拉麵是用曾經吃過的醬油拉麵的記憶重新製作的。雖然只要100日圓，但配料都很齊全、濃郁可口。

由於物價飛漲和日圓貶值，導致原料成本上升。青木指出，他們充分利用鮮味調味料，叉燒切成約四分之一如銀杏大小，麵條也自己製作，才有辦法壓低成本。他們計畫平日拉麵限量100份，假日也只有200份。

青木也承諾拉麵「永不漲價」，並說希望拉麵店能成為當地人話題的一部分，「可以將其昇華為現代風格，視為文化的一部分保留下來」。

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