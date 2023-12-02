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31歲媽假扮13歲女兒上學 辯稱「做社會實驗」 被判緩刑

聯合新聞網
一名33歲女子在2021年假扮女兒去上學，被戳穿後稱在做社會實驗。(取材自YouTube)
一名33歲女子在2021年假扮女兒去上學，被戳穿後稱在做社會實驗。(取材自YouTube)

美國德州一名33歲女子在2021年時，冒充當時13歲的女兒到校上課，她自由地穿梭在校園中都未曾被發現，直到在課堂上老師察覺不對勁，整起事件才被戳穿。女子雖坦言她是在進行「社會實驗」，不過如今法院判決出爐，女子因非法侵入罪被判處六個月的緩刑。

華盛頓郵報報導，當時該女子為了模仿13歲的女兒，特地曬黑自己的皮膚，還去染了頭髮，將自己偽裝成學生，成功混入女兒的學校。她不僅能在大廳中自由走動，也能到食堂吃午餐，甚至還能參與課程不被發現。直到被老師揭穿後，她才坦言自己是女孩的媽媽，且正在進行社會實驗。

這名女子將偽裝過程記錄下來，並上傳YouTube，隨即受到強力譴責。她對此再次發文表示，自己如此做的目的是為了引起社會對校園安全的重視，尤其當涉及到校園槍擊事件時，她試圖透過這種方式證明，學校需要更好地加強對學生的安全保障。

此外，女子的律師也表示，很開心她免於入獄，不過針對仍被定罪一事感到有些失望。律師認為，她只是想改善學校安全，「顯然侵入校園且沒有人因此受到傷害，比你試圖避免的校園槍擊事件所帶來的危害還要小。」

對此，偵辦此案的檢方回應，該女子的行為已對學校及其學生構成了威脅，若是該女子有擔憂，應該向學校管理人員表達。她這種行為更是把學生置於危險之中，且在社區中引起了不必要的恐慌。如今判決出爐，該女子也將負起法律責任，法官依非法侵入罪判處該女子6個月緩刑，且須支付700元的罰款，另有100小時的社區服務。

槍擊 德州 華盛頓郵報

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