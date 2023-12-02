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香港男遊日本吃拉麵 長時間「打卡」拍照遭店員勸阻

綜合報導
有遊日港人近日發文，指在日本東京一拉麵店遇上來自香港食客，不斷為拉麵「打卡」拍照，因花太長時間，導致店員上前勸阻。此為情境示意圖。(本報資料照片)
有遊日港人近日發文，指在日本東京一拉麵店遇上來自香港食客，不斷為拉麵「打卡」拍照，因花太長時間，導致店員上前勸阻。此為情境示意圖。(本報資料照片)

去旅行享受美食，「相機優先」是不少人習慣，不過也要適可而止。有遊日港人近日發文，指在日本東京一拉麵店遇上來自香港食客，不斷為拉麵「打卡」拍照，因花太長時間，導致店員忍不住親自上前勸阻。不少網友直指相關行為失禮，更有人貼出餐廳提示圖片，指店方早已規定食客不能長時間拍照，認為拍照記錄美食未嘗不可，但也要遵守餐廳指示以及避免影響他人。

香港01報導，該遊日港人近日於臉書(Facebook)拉麵討論群組發文，指日前在東京旅遊時到了一家拉麵店用餐，同店還有其他來自香港遊客。事發當日早上11時左右，他留意到一名港男在店內不斷為拉麵拍照「打卡」，「從我吃到半碗的時候開始拍，到我快吃完還沒拍完」。

由於該港男花了很長時間拍照，拉麵店店員最終親自上前勸阻。他當時為該港男感到尷尬，只好發文「提醒」，「如果這位兄弟看到這篇貼文，希望他以後注意一下吧」。

不少網友認為，港男行為非常失禮，直言不明白為何花如此長時間拍攝食物，「一碗麵拍兩分鐘就已經很久了，冷了才來吃浪費好時機，到時候又強迫別人不好吃」、「麵放這麼久也會沒那麼好吃吧」、「一、兩張照片當個回憶就好了吧，有什麼好拍」、「最討厭人們拍照拍到的食物冷了還沒拍完，適可而止啊大哥，每次都拍一大堆照片」。

有網友更分享該拉麵店店內提示圖片，指店舖早已說明拍照規則，惟港男未理會。相片可見店內其中一張提示圖片表明，禁止客人花太長時間合照或拍食物照，並附有「long time ban（時間太長會被禁止）」字句，提醒食客避免影響後續仍在排隊的人，「我也只是適趣拍完一張就吃，店家寫到明就不要丟人了」、「之前也有聽過店家其實不喜歡客人吃拉麵時拍太多照片，因為怕你擺太久影響拉麵口感，一上桌時就可以立即品嘗，跟你吃壽司差不多」。

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